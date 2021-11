En redes sociales se volvió tendencia la página Urban Dictionary, un diccionario que usualmente se emplea para conocer el significado de palabras, expresiones o abreviaturas en inglés, pero no precisamente por eso. Usuarios han compartido imágenes de lo que, según esta plataforma les dice qué significa su nombre.

Miles de usuarios han compartido screenshots en Instagram, Twitter y Facebook, después de que uno de ellos, conocido en redes como @bymayuuu lo hiciera en sus Stories; ahí invitó a que otros lo siguieran.

Urban Dictionary revela a los cibernautas lo que quiere decir su nombre a la manera de los horóscopos, pues destaca rasgos de personalidad y carácter.

Por ejemplo, define el nombre de "José" como: "Una persona que puede volverte loco pero tan enamorado en 5 segundos. Con quién puedes discutir, pero cuando miras sus grandes ojos, sus largas pestañas eliminan cualquier pensamiento negativo y aún quieres construir una familia con él debido a su naturaleza tranquila, serena y comprensiva", y agrega una frase como "Oh, Dios me dio un José y seguro que no lo tomé".

En el caso de "Alma", dice que: "Alma es, literalmente, la persona más dulce y bondadosa que jamás haya existido. Ella siempre está ahí para ti pase lo que pase. Siempre intentará hacerte sentir mejor, ya sea dándote consejos alentadores o simplemente haciendo una de sus muchas bromas. Su personalidad y apariencia son de las que cualquiera se enamoraría". Y completa con "No se puede pedir por nadie mejor que Alma. Ella es como alguien que nunca has conocido antes".

Estas son algunas capturas que han compartido usuarios en Internet:

Y tú, ¿ya buscaste el significado de tu nombre en Urban Dictionary?

