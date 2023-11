Tres tipos de amigo que necesitas para ser feliz según la Universidad de Harvard

Las personas que nos rodean siempre tendrán un rol de gran importancia en nuestras vidas, como seres sociales es necesario estar acompañados de amigos y familia en los que podamos sentirnos apoyados.

La Universidad de Harvard presentó un estudio en el que se aborda la importancia de la amistad para fomentar una actitud positiva ante la vida. Se estableció que este factor conforma uno de los siete pilares más significativos en la vida a través de una larga investigación de varios años sobre diversas personas estudiadas.

Fue el profesor Arthur Brooks quien indicó que no sólo basta con tener amigos, sino que incluso es relevante rodearse de algunos tipos específicos de amistades para alcanzar el bienestar. Aquí te contamos cuáles son los mejores amigos para la Universidad de Harvard.

Amigos útiles

Estos amigos representan relaciones en las que es posible no tener muchas cosas en común, pero se pueden obtener diversos beneficios de ellos. Para Brooks es importante resaltar que no todas las amistades tienen que alcanzar niveles profundos y que esto no refiere necesariamente a algún tipo de amistad superficial o hipócrita.

Esta utilidad tiene que ver con el hecho de que hay un intercambio de elementos que fortalezcan el crecimiento personal.

Amigos de placer

Aquí se plantea una relación en la que interactúas con una persona sólo con el fin de pasarla bien o de sentirte bien. De igual manera que con los amigos útiles, no es necesario llegar a una gran profundidad, esto refiere más a considerar a la otra persona como alguien divertido e interesante.

Amigos perfectos

Estos amigos se basan en las reflexiones de Aristóteles sobre la amistad; el amigo perfecto es aquel que aporta una “elevación del espíritu” más allá del simple beneficio o el placer, la compañía con estas personas permite volverse más virtuoso. Son amistades que realmente se preocupan por el bienestar del otro.

