Tres ideas ecológicas para tener presentes tus propósitos del 2022

Hoy tenemos para ti algunas ideas que servirán para darle seguimiento a tus propósitos y no quede sólo en la idea de comer 12 uvas. Planes como enfocarnos realmente nos ayudarán a superarnos y mejorar el autoestima, recuerda que no hay nada mejor que la paz mental, así que si deseas emprender un negocio, desarrollar un nuevo talento, cambiar de empleo, mejorar tus finanzas, renovar tus espacios o invertir, debes tener metas firmes, mes a mes.

Lo mejor es tener presentes esos propósitos y cumplirlos a lo largo del 2022, así que hoy compartimos contigo tres súper ideas ecológias:

Collage de revista

En una hoja reciclada, pegarás recortes de revista o periódicos que te sean útiles de acuerdo a tus propósitos para el 2022 y cuando lo tengas listo, deberás pegarlo en un punto de tu habitación o casa que constantemente mires como tu espejo, clóset, buró y, cada que cumplas uno deberás “palomearlo” siempre y cuando sea algo que ya hayas concluido por ejemplo el renovar tu sala o comedor. Si dentro de tus propósitos están el mejorar tu alimentación, hacer ejercicio, trabajar en tu autoestima, ahorrar, aprender algún idioma o talento ¡no lo marques como hecho! pues definitivamente son propósitos constantes y que, al dar el primer paso deberás continuar cada día trabajando en ello.

¿Te convertirás en emprendedor en 2022? Entonces te recomendamos que tus propósitos abarquen distintas áreas como: tener el logo, crear tu catálogo, ser constante en tus redes, generar una base de datos de tus clientes, pagar puntual a los proveedores, etc.

Tip: Cada fin de mes observa los propósitos que ya tienen “palomita” y ¡siéntete orgulloso de tus logros!

Tu collage puede comenzar con un mapa de los lugares que quieres conocer / Photo by Annie Spratt on Unsplash

El frasquito mensual

Recicla un frasco de vidrio o envase de pet, decóralo a tu gusto (siempre usando materiales que ya tengas en casa) o puedes sólo pegarle una etiqueta con el nombre del mes. Recicla pedacitos de papel para que en cada uno describas tus propósitos mensuales. El primer día de cada mes al despertar tomarás al azar tu primer propósito y ¡a comenzar! Tienes 30 días para cumplirlos y no podrás sacar otro papelito hasta cumplir el anterior. Al término del mes, conserva los propósitos que no hayas cumplido y evalúa qué te faltó para lograrlos ¡Proponte cumplirlos al siguiente mes!

¿Ya eres manualista? Sube a redes sociales ideas de cómo decorar “el frasquito mensual” con materiales comunes que hay en casa y se pueden aprovechar para decorar sin tener que gastar.

Tip: Procura que tus propósitos mensuales sean realmente factibles para que al final del mes no tengas más propósitos pendientes por cumplir que los que lograste, así evitarás querer tirar la toalla.

Dale tiempo a cada uno de tus proyectos / Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Plantita bien regada

Adopta una plantita, tómale una foto y, en trozos reciclados que tengas deberás pegar en la maceta cada propósito cumplido por mes y tomarle una foto. Al final del año podrás ver cómo a la par que cumplías tus propósitos, también ayudaste al planeta cuidando de una plantita y regresarle un poquito de lo tanto que le hemos quitado a nuestra madre tierra.

¡La energía influye en las manualidades! Ya sea que tengas un punto de venta o manejes el negocio desde tu hogar, te recomendamos que siempre tengas una plantita cerca para que te llene de un ambiente positivo, estimule tu cerebro y mejore tu creatividad necesaria para tus manualidades.

Tip: Si te consideras “de mala mano” para las plantas, te recomendamos tener plantas de cuidados sencillos como la “pata de elefante” pues también notarás cómo con el paso de los meses se vuelve más abundante.

Elige tu planta favorita para incluirle tus planes y deseos / Photo by Brina Blum on Unsplash



Mantente firme y define cuánto tiempo le dedicarás a tus propósitos por día y, al final de cada mes, evalúa tus avances, continúa con el siguiente y poco a poco lograrás ser constante en tus objetivos.

Con información de Tradex Exposiciones Internacionales

AA