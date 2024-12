Tres bebidas con alcohol que SÍ pueden tomar los diabéticos en estas fiestas

Las fiestas decembrinas se encuentran a la vuelta de la esquina en México en varios países del mundo, y con ellas, las ganas de muchas personas de brindar entre familia y amigos con unas ricas bebidas. Algunos prefieren las que tienen alcohol, otros prefieren aquellas que no tienen. ¿Pero qué opciones hay para las personas con diabetes que sí desean tomar amenizar el momento con bebidas alcohólicas sin perjudicar su salud?

Si al igual que muchas personas allá afuera, tú, lector, también tienes esta pregunta, entonces quédate hasta el final de esta nota y conoce toda la información que tenemos para ti sobre las tres bebidas alcohólicas que sí pueden tomar los bebidas.

Tres bebidas alcohólicas que SÍ pueden tomar los diabéticos

A continuación en EL INFORMADOR te presentamos las tres bebidas alcohólicas que pueden ser adecuadas para personas con diabetes, siempre y cuando se consuman de manera moderada.

Vino seco

Un vaso pequeño de vino seco puede ser una buena opción para brindar si eres diabético . El vino seco tiene menos azúcar que el vino dulce, y además es una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar de un vino sin preocuparse por el contenido de azúcar.

Además de que el vino seco generalmente contiene menos calorías que el vino dulce esto lo hace una opción más saludable para las personas que buscan perder peso.

Cerveza light baja en carbohidratos

La segunda opción de bebidas alcohólicas que sí pueden tomar los diabéticos son las cervezas light o cerveza baja en carbohidratos. Este tipo de cervezas contienen menos de 5 gramos de carbohidratos por porción, y es una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar de una cerveza con menos calorías y carbohidratos.

Whisky

El whisky no contiene no contiene carbohidratos, pero es importante recordar que pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre si no se toma de manera moderada. El whisky contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger contra enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular y el cáncer.

Otras opciones que requieren observación

Cerveza regular : La cerveza regular puede llegar a contener hasta 15 gramos de carbohidratos por porción. Además, es importante contar estos carbohidratos en tu plan de comidas, por lo que es una buena opción extra.

: La cerveza regular puede llegar a contener hasta 15 gramos de carbohidratos por porción. Además, es importante contar estos carbohidratos en tu plan de comidas, por lo que es una buena opción extra. Cerveza de frutas: Estas cervezas pueden contener más azúcar que la cerveza regular, por lo que de tomarlas se recomienda hacerlo de manera moderada.

Estas cervezas pueden contener más azúcar que la cerveza regular, por lo que de tomarlas se recomienda hacerlo de manera moderada. Cocktails o cócteles : Los cócteles pueden contener azúcares añadidos, jugos de frutas y otros ingredientes que pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre.

