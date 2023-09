Toyota Highlander 2023: Precio, comodidad y consumo

Es sabido que Toyota suele ofrecer excelentes vehículos a precios competitivos. Highlander no es la excepción y para su edición 2023 recurre a un tren motor híbrido, en todas sus versiones.

Por fuera este SUV de tamaño completo llama la atención por su porte, que se da a notar entre otros vehículos. Seguramente ayudan las partes cromadas que se encuentran alrededor de toda la camioneta, adornando la parrilla en forma de trapecio, en los rieles de techo o los rines de 20 pulgadas, que no son cromados, pero casi. La parte trasera tampoco destaca mucho, pero podremos ver detalles interesantes; sobre todo en la versión más equipada, como el alerón que continúa con las líneas de caída de la parte superior, cajuela con apertura automática, y el orgulloso emblema “HYBRID”.

Hablando de la parte trasera, la cajuela, a pesar de tener las tres filas de asientos montadas, es de un buen tamaño con volumen de 454 litros y opción de guardar un par de cosas más en el suelo de doble altura. Obvio, si abates los asientos de la última fila la amplitud mejorará mucho. Pero si necesitas que los asientos estén bien puestos para que vayan ocupantes allí, distribuyéndose bien, niños atrás y adultos adelante, nadie tendrá problemas de incomodidad, incluso en viajes largos, ya que amenidades como portavasos, asientos reclinables y salidas de aire acondicionado, estarán disponibles en las tres filas de asientos.

El diseño interior fue bien pensado para la comodidad de todos. ESPECIAL

Manejo

El que más disfrutará será el que pague la gasolina, y no por las grandes capacidades de manejo o potencia, sino porque irá menos veces a la gasolinera que sus rivales.

También, porque adelante es donde se percibe mejora de materiales y sobre todo una distribución de espacios inteligentes, como lo es el cargador inalámbrico y los puertos por cable que van en compartimientos separados. O por su descansabrazos deslizable que no obliga al copiloto a quitar su codo para acceder al espacio interno, reflejando que el diseño interior fue bien pensado para la comodidad de todos.

Donde no estarán del todo cómodos, sobre todo el piloto, es en los viajes a carretera por las sensaciones de poca potencia que, si bien en papel 243 caballos y 163 libras pie de torque no suenan tan mal, en la práctica es algo deficiente a la hora de sobrepasar los 100 kilómetros por hora y mucho más cuando se pretende rebasar a alguien. Pero el consumo de combustible podría compensar, si es que no se tiene el pie derecho muy pesado.

Según la computadora, la Highlander híbrida tiene un consumo de 11.8 kilómetros por litro, lo cual es sorprendente para el tamaño y segmento de una camioneta como ésta.

La virtud más grande sin duda es el rango de precios, que van desde 865 mil 900 pesos hasta 990 mil 900 pesos, manteniendo en todas las versiones los sistemas más importantes de seguridad, como 8 bolsas de aire, monitoreo de presión de neumáticos y el sistema Toyota Safety Sense o mejor conocido como ADAS.

Si tienes suerte y logras conseguir una con disponibilidad a entrega si no inmediata, con la menor espera posible, será una buena opción de compra, desde el punto de vista de tu billetera.