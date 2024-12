Tortas ahogadas Checko, las preferidas del gobernador

Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con nuestro flamante gobernador, Pablo Lemus Navarro. Y como es obvio, después de escribir más de 250 reseñas de lugares para comer en nuestra ciudad, parte del tema de conversación fue la comida… Él me preguntó ¿cuáles eran mis lugares favoritos?; y yo le regresé la pregunta. En muchos coincidimos, pero en tortas me dijo que una de sus favoritas eran Tortas Ahogadas Checko, claro que mencionó otras que ya conozco, pero estas llamaron mi atención porque nunca las había oído… Y yo que me catalogaba como un buen conocedor. Y pues fui a conocerlas y aquí mi reseña.

Tortas Ahogadas Checko tienen nada más 15 años sirviendo en el mismo lugar. Fue don Jesús quien las fundó y dejó a sus herederos para que siguieran con su tradición, hace cuatro años, en un local que se nota remodelado hace poco, con una gran vitrina donde confeccionan sus delicias y de comedor unas mesas en planta baja y otras en plana alta; me dispuse a ordenar. Si es para comer ahí hay meseros y se paga al final, si es para llevar te las cobran al pedir.

Son de carnitas —obvio—, pierna, buche, lengua, pancita y maciza. Pero además, tiene de pollo para los que no son tan afectos al cerdo o andan en la onda fit, digamos.

La torta ahogada tiene un precio de ($60); yo pedí una de maciza, se le llama así a la carne que no tiene hueso ni vetas grandes de grasas. La sirvieron en un birote salado de muy buena textura y de sabor a una buena masa. Carlo, mi hijo, pidió una de buche y pancita y, como buenos comensales, intercambiamos mitades.

Es una torta generosa, tanto en tamaño como en el abultado de la carne, que entregan muy compacta dentro de tu pan. Con un sabor a carnitas, muy humectadas, que no chorreaban ni se sentían sebosas.

Como siempre, la pedí seca y en otro plato (me dieron vasitos) las salsas dulce y la de chile para irlas bañando y disfrutar ese birote que sólo los tapatíos tenemos y disfrutamos en este platillo especial. Su picor, a base de chile de árbol, muy alto, muy sabroso y muy adictivo. Su salsa de tomate muy homogénea, lisa, muy bien sazonada y de sabor muy concentrado a tomate y sus especias.

El buche, de la otra mitad que probé, llegó cortado fino y sin sentirse grasoso; aportaba un sabor excepcional que acompañaba perfecto con la pancita que sí se sentía con más sabor a grasa, pero dejaba unos pequeños dorados que disfruté hasta su última mordida.

Sus tacos dorados (les debo el precio) están muy buenos, su tortilla es más gruesa que los tacos a los que estamos acostumbrados a comer, por tanto, son más crujientes y con mucho más dente. Tienen de requesón, papa y frijol. Yo probé el de papa y me quedo con él. Sin duda, el gobernador sí sabe de sabores. Me quedo con Tortas Ahogadas Checko como una de mis favoritas. Tienen servicio a domicilio con una gran cobertura.

¡Sé feliz!

Tortas ahogadas Checko