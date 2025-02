Tips para usar tu base de maquillaje si tienes poros abiertos

El maquillaje puede ser uno de los mejores aliados si aprendemos a manejarlo de la manera correcta, es por eso que es de vital importancia conocer nuestros productos y elegirlos de acuerdo a nuestras necesidades y preferencias, ya sea tanto en nuestros cosméticos como en nuestra rutina de cuidado de piel, pues una piel sana es la base de un maquillaje deslumbrante.

Para muchas y muchos la base de maquillaje es uno de los elementos más importantes y uno de los productos con los que más cuidado debemos tener, pues se deben tener en mente diferentes aspectos para elegir una base de maquillaje como el tipo de piel, el acabado que buscas y el tipo de uso que planeas darle.

Existen muchos tipos de base que no están pensadas para usarse todos los días, algunas de estas tienen una formulación muy densa que facilitan la obstrucción de nuestros poros, resaltándolos y causando imperfecciones, en especial si nuestra aplicación no es la ideal o si nuestra piel no está bien preparada.

Es por eso que aquí te mostraremos cómo aplicar la base y preparar la piel para que no se noten los poros abiertos.

¿Por qué tenemos los poros abiertos?

Los poros abiertos o dilatados son una de las preocupaciones más comunes de las personas que tienen piel mixta o grasa. "Esto se debe a que las glándulas sebáceas en este tipo de piel tienden a ser más activas, lo que puede resultar en una producción excesiva de grasa", explican en la web de La Roche-Posay.

La acumulación de sebo, células muertas, restos de maquillaje, entre otros, pueden obstruirlos, hacer que se expandan y que se vean más grandes. Es importante tener en cuenta que los poros tienen una función en la piel y van a estar ahí, pero mantener el rostro limpio y cuidado puede hacer que se vean menos.

El envejecimiento de la piel, y la consecuente pérdida de elasticidad, también se cuenta como causa de esta preocupación.

¿Cómo cuidar tu piel para prevenir los poros dilatados?

Limpieza facial: Debes limpiar el rostro dos veces al día con un limpiador para tu tipo de piel. Asegúrate de retirar muy bien el maquillaje al final del día, la doble limpieza puede ayudar.

Debes limpiar el rostro dos veces al día con un limpiador para tu tipo de piel. Asegúrate de retirar muy bien el maquillaje al final del día, la doble limpieza puede ayudar. Exfoliación: La exfoliación es una práctica que puedes realizar 1 o 2 veces a la semana, para remover células muertas y lograr una limpieza profunda.

La exfoliación es una práctica que puedes realizar 1 o 2 veces a la semana, para remover células muertas y lograr una limpieza profunda. Hidratación: Las pieles mixtas y grasas también necesitan una crema hidratante, ¡no se salten este paso!, porque los poros son muy visibles en pieles deshidratadas. Las hidratantes en gel suelen favorecer en estos casos. En el mercado, también hay hidratantes matificantes.

Las pieles mixtas y grasas también necesitan una crema hidratante, ¡no se salten este paso!, porque los poros son muy visibles en pieles deshidratadas. Las hidratantes en gel suelen favorecer en estos casos. En el mercado, también hay hidratantes matificantes. Protección solar: Proteger la piel del sol con un fotoprotector es tarea diaria, para que tenga un aspecto saludable.

Proteger la piel del sol con un fotoprotector es tarea diaria, para que tenga un aspecto saludable. Uso de seborreguladores: Usar productos que son identificados como “correctores de imperfecciones” y formulados con ingredientes seborreguladores (ácido salicílico y ácido glicólico, entre otros) ayuda muchísimo.

¿Cómo aplicar la base de maquillaje para disimular poros abiertos?

Antes de aplicar la base de maquillaje usa un primer o prebase. ¿Cuál es su función? Va a preparar la piel para que el maquillaje se fije mejor, además, ayudará a reducir los poros y a matificar el rostro. Según el producto y la marca, podría aportar hidratación y luminosidad.

Una vez que hayas aplicado tu primer, puedes seguir con la base de maquillaje. Elige una que no sea muy densa o pesada. Asegúrate de que atienda tus expectativas de cobertura; las que son ligeras con cobertura construibles suelen ser buenas para disimular poros dilatados.

La marca de belleza Estée Lauder ayuda a identificar este aspecto en una base:

La cobertura ligera unifica el tono de la piel y es ideal para quienes no tienen imperfecciones que cubrir.

La cobertura media atenúa imperfecciones menores, pero mantiene una apariencia natural.

La cobertura total reduce cualquier mancha o imperfección, así que es importante que sea del mismo tono de tu piel.

La cobertura construible es versátil, ya que permite maquillarte en capas, para dar el efecto que deseas.

Puedes aplicar tu base de maquillaje con brocha para extenderla en el rostro, luego, seguir con una esponja ligeramente humedecida, dando ligeros toquecitos, no arrastrando el producto.

Si lo necesitas, sella la base con un poco de polvo traslúcido suelto, para fijar el maquillaje y evitar brillos en zonas como la frente y la nariz.

