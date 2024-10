Recientemente se celebraron los The Best Pizza Awards 2024 , organizados por The Best Chef y patrocinados por Molini Pizzuti. Este evento buscó reconocer las mejores expresiones de pizza en el mundo bajo el tema "The Future of Pizza" , reflexionando sobre este icónico platillo italiano que ha conquistado el mundo.

En esta edición, dos pizzerías mexicanas se destacaron entre las 100 mejores del mundo: Pizza Felix, dirigida por Adriana Lerma , que ocupó el puesto 45 en la Ciudad de México, y Pizzería della Madonna, de Marco Carboni, que quedó en el puesto 78, ambas ubicadas en la colonia Roma Norte.

Franco Pepe, del restaurante Pepe in Grani en Caiazzo, Italia, fue reconocido por cuarto año consecutivo como el mejor pizzero del mundo. La segunda y tercera posición fueron para los españoles Rafa Panatieri y Jorge Sastre de Sartoria Panatieri en Barcelona, y Simone Padoan de I Tigli en San Bonifacio, Italia, respectivamente.

Pepe, a través de su proyecto Pizza Mediterranea, promueve un equilibrio nutricional en la pizza, desafiando la percepción de este platillo como un simple "capricho" y resaltando su potencial en una dieta equilibrada.

La lista Top 100 incluye maestros pizzeros de 29 países y 72 ciudades, seleccionados a través de un método de votación que garantiza un enfoque neutral y transparente, donde las preferencias de los profesionales del sector son determinantes.

Con información de SUN.

