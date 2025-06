No hay nada peor que lavar la ropa y darnos cuenta que no se ha secado por completo. Y es que durante la época de lluvia esta tarea se dificulta más porque no todas las personas tienen una secadora en casa.

¿Qué pasa si dejas mojada la ropa?

Erróneamente se piensa que secar la ropa es una “carga extra” de trabajo y muchas personas deciden saltarse este paso dejando sus prendas húmedas.

El proceso de secado es igual de importante que el lavado, ya que con ambos nos aseguramos de eliminar las bacterias y hongos que se esconden en la ropa. De igual manera, sirve para deshacernos de los malos olores que acumulamos durante el día.

Podemos identificar la presencia de humedad si sobre la tela aparecen manchas blancas, negras o verdes. En este caso, deberás recurrir a productos abrasivos como la lejía, vinagre y bicarbonato de sodio para eliminarlas.

¿Cómo secar la ropa sin secadora?

Secado con una toalla

Sobre una superficie, acomoda una toalla de baño y encima coloca la prenda mojada. Envuelve tu ropa con la toalla (a manera de rollito) y aprieta con fuerza para exprimir el exceso de agua.

Esta técnica de “estrujado” te dará mejores resultados utilizando una toalla gruesa. Aplica para blusas, calzones, calcetines y pantalones elaborados con algodón.

Cuelga tu ropa en zonas altas

No pongas a secar la ropa sobre una silla, mesa o el sofá. Busca lugares altos de tu casa para colgarla y que se seque: arriba de un mueble, en una lámpara del techo (obviamente apagada), en el marco de la puerta, etcétera.

Con este método te aseguras de que el aire circule entre todas las prendas. Aplica para blusas, camisas, vestidos, jeans, faldas de mezclilla y blazers.

Utiliza un ventilador

Si bien este truco tiene un alto nivel de efectividad, debes tener cuidado con los cambios de temperaturas. Algunos tejidos son más delicados que otros y podrían encogerse si los expones demasiado tiempo al calor.

Para utilizar el ventilador, colócalo a una distancia de 30 centímetros y pasa todas las caras de la prenda frente a las aspas. Si tu aparato tiene secado con aire frío, no dudes en utilizarlo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV