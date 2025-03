Speakeasy de la comida

Speakeasy se le llama a un bar clandestino, a este lugar que a simple vista no se ve y que no notas que hay algo ahí. Así me pareció Erizo de Mar, un lugar de paredes oscuras, de ventanas sin luz directa, cálido y de música suave. Disfrutando a Claudio mi hijo que estuvo en la ciudad, nos aventuramos a este restaurante del que ya tenía varias recomendaciones.

Se encuentra en la planta baja del hotel Bellwort, en la esquina de Av. Unión y Lerdo de Tejeda, en la Americana. Ojo se entra por Av. Unión, aunque su dirección está sobre Lerdo de Tejada. Ahí en un ambiente solemne, te reciben y te acompañan a tu mesa. De ahí podrás observar al chef Freddy Montero, en la barra de cocina fría, quién ha tomado experiencia en varios restaurantes, incluso con estrellas Michelin como lo es Quique Dacosta, este afamado restaurante español con tres estrellas.

Pedimos a la carta, sentados muy propios y con toda la educación sobre la mesa. Y degustamos el pan de masa madre de cortesía que acompañan con una mantequilla avellanada (la que pones en el sartén hasta dorar un poco sin quemar) que emulsionan con aceite de mejillones. Ahí te das cuenta que este restaurante tiene nivel y va en serio.

Iniciamos con una almeja reina preparada ($210), muy fresca, de muy buena calidad, un aftertaste agradable a mar. Con pequeños cubos de pepino, cebolla morada en pluma, un pequeño abanico de aguacate y su secreto: agua de tomate que combinan con fondo de camarón. Una entrada espectacular y deliciosa. Terminan con unas gotas de aceite de chiles, sin picor, que acaba de dar el cerrojazo a los sabores. Acompañan con una tostada de maíz azul.

Seguimos con mil hojas de mejillones y foie ($170) es una entrada personal, el mil hojas lo confeccionan con papa, que rebanan muy fina, cuecen a horno, enfrían con un peso encima y porcionan para freír antes de emplatar y obtener una textura increíblemente deliciosa. Lo presentan en forma de block al que le añaden tres mejillones desconchados, hueva de salmón, hojas de mostaza y terminan con un baño de una salsita de lo más buena a base de miel de agave y foie, que aporta un dulzor sutil y lejano. Excelsa entradita.

De fuerte coincidimos en el papardelle de cangrejo ($320) con una buena porción de centolla (este cangrejo gigante de Alaska) y con un preparado de tocino, ostiones y mejillones ahumados (en casa claro) picado muy finamente, que sartenean con la pasta hecha en casa para finalizar con ralladura de yema curada, que es una sutil delicia. Un plato extraordinario digno de una estrella Michelin.

Por último compartimos un arroz en paella ($390) con arroz de calasparra con denominación de origen, que se cuece 1:3 con un buen fondo de camarón y con tropiezos de lobina y chipirones. Y un muy buen socarrat. Acompañan con alioli y limón real. Larga vida a Erizo de Mar, una joya que debemos cuidar y disfrutar.

¡Sé feliz!

Erizo de Mar

Comida: 5

Lugar: 5

Servicio: 5

D: C. Miguel Lerdo de Tejada 2257, Col Americana, Obrera, Guadalajara, Jal.

H: Martes a sábado de 2:30 pm a 10:00 pm; domingo 1:00 pm a 6:00 pm.

T: 3328009913.

@erizodemar