Sigue los consejos de los expertos en Harvard para ser feliz en tu trabajo

El trabajo es una parte esencial de la vida, nos ayuda a sostener nuestros gastos, desde alimentos, hasta vivienda, pero puede que vayamos no con la mejor actitud o muy pesimistas, si quieres mejorar esto, aquí te dejamos algunos consejos para obtener la felicidad en tu trabajo.

Consejos para ser feliz en tu trabajo, según experto en Harvard

Arthur C. Brooks profesor de la universidad de Harvard, escribió en conjunto de Oprah Winfrey el libro "Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier" o en español: "Construye la vida que quieres", en el cual, menciona dos cosas que nos pueden ayudar a encontrar la felicidad laboral, que son:

Siéntete exitoso en tu trabajo, reconoce tus logros.

Siente que estás sirviendo a los demás y que eres necesario.

Estos dos factores te pueden ayudar a vivir una mejor experiencia laboral, ya que muchas personas buscan la felicidad en el trabajo a través de otras cosas, incluso llegan a trabajar un exceso de horas y dejando de lado la interacción con la familia y amigos, este comportamiento puede llevar a la tristeza.

Para poder llegar a tener felicidad debemos tener presente que no se logra por las cosas externas, sino que depende de nosotros mismos , de hecho, el autor del libro sugiere técnicas basadas en la neurociencia para gestionar nuestras emociones y reacciones.

Ahora que sabes las técnicas para mejorar tu estado de ánimo en tu trabajo, trata de practicarlo y ver los resultados.

