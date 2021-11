Airbnb anunció esta semana el que sin duda será uno de los nuevos alojamientos favoritos de Nueva York: el departamento de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, donde lo mejor de la moda en la gran manzana espera guardado dentro del icónico closet del que tantas veces vimos salir al personaje interpretado por Sarah Jessica Parker desfilando los diseños de sus marcas preferidas como: Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Viviene Westwood y Louis Vuitton.

AIRBNB/KATE GLICKSBERG

El departamento contiene una larga lista de objetos de la serie, que van desde el teléfono inalámbrico de gran tamaño con el que Carrie llamaba a sus amores y amigos a finales de los noventa, hasta el escritorio frente a la ventana con una laptop donde los huéspedes podrán reflexionar y escribir acerca de alguna de sus aventuras en la ciudad. Por otro lado, no hay de preocuparse si la inspiración no llega, ya que al igual que el famoso personaje de la serie, tendrán todo listo en la cocina para prepararse un par de martinis cosmopolitan.

AIRBNB/KATE CLICKSBERG

A más de 20 de años de haberse estrenado la serie y a tan solo un mes de su esperado regreso: And Just Like That en HBO Max, Sarah Jessica Parker ideó esta experiencia junto a Airbnb y Warner Bros para celebrar el suceso de la mejor manera posible, poniéndose en los pies, o mejor dicho en los tacones de Carrie Bradshaw y pasando el día dentro de uno de los armarios más emblemáticos de la televisión.

AIRBNB/KATE CLIKSBERG

Todos los que alguna vez imaginaron tener una vida como la de Carrie y sus amigas en Manhatthan, podrán hacerlo realidad y de paso tomarse fotos en cada rincón de su departamento, reservando su estadía dentro de la app a partir del lunes 8 de noviembre en: airbnb.com/sexandthecity.

CP