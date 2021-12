Sarahí Melchor: Experta en alaciado permanente

Para Sarahí Melchor, creadora de su propia empresa de alaciado permanente, le ha tomado de sorpresa todo el crecimiento empresarial que ha tenido, gracias al apoyo de más mujeres. Ella nos cuenta que todo inició en la sala de su casa alaciando el cabello a una amiga, luego a otra y al mismo tiempo, iba perfeccionando la fórmula para dar más calidad. Inició con videos en Facebook y redes sociales para promover su trabajo.

Adriana Fonseca con Rafael Benita en los salones de CDMX / Foto: Cortesiá

Ella comenzó en su casa en 2016 pero para el 2017 nació Mübarek y su primera ciudad, después de Monterrey, fue Guadalajara. “Y vaya que es una ciudad difícil”, nos dijo en entrevista, pero la aceptaron de una manera increíble. La oportunidad se dio gracias a que tuvo una socia y como nos cuenta, primero capacitaron a una chica, iban con una maleta, una plancha y con servicio a domicilio.

Olivia Peralta después de recibir su tratamiento / Foto: Cortesía

Asegura que las tapatías son fascinantes porque aunque en toda la República hay mujeres bellas, nada se compara a Guadalajara. Fue a los tres meses de probar a domicilio que tuvieron la necesidad de abrir un salón porque tenían bastante demanda y fue la mejor decisión. Después abrieron en CDMX con otra socia, ya que en su camino siempre se ha encontrado a mujeres valientes que quieren superarse y nos dice: “Por eso Mübarek viene con mucha fuerza porque está hecha de mujeres que tienen ganas, necesidad de salir adelante, de generar ingresos y es así como dimos paso a esta expansión porque somos un equipo como de 20 mujeres, pero ahora también participan hombres, por ejemplo mi esposo, quien es parte fundamental, por eso decidimos hacerlo el negocio de la familia”.

Una clienta satisfecha, antes de recibir el tratamiento Mübarek / Foto: Cortesía

Después... con los resultados increíbles de un alaciado perfecto / Foto: Cortesía

Acerca del producto

Para dar a conocer su trabajo, Sarahí hacía videos y gracias a eso le ofrecían muchos productos pero Mübarek, que es el nombre de la empresa y del producto, es una fórmula especial y perfecta porque notaba que unos resecaban el cabello, otros hidrataban pero no alaciaban, hasta que encontró el balance ideal de hidratar y alaciar, es por eso que Mübarek creció tanto. El tratamiento, que puede durar en aplicarse de 3 a 4 horas, es realizado por una estilista capacitada teniendo la certeza de que será de la manera adecuada.

Las clientas salen felices con el resultado / Foto: Cortesía

Presencia y crecimiento

45 ciudades 47 sucursales

¿Cómo has organizado este crecimiento en la empresa?

“Como buena mujer organizadora pidiendo ayuda a más mujeres organizadas, siempre de la mano de alguien más que te brinde apoyo. Gente feliz trabajando crea una clienta feliz. Nuestra inspiración es ver mujeres que crecen, salen adelante, al igual que mis chicas estilistas”.

Con Tabatha Vizuet / Foto: Cortesía

¿Cuál ha sido la respuesta de las clientas?

“La actitud de nuestras clientas cambia mucho al entrar y al salir. Entra una y sale otra. Gente que está pasando por problemas, como te ven te tratan, pero como te ves te tratas. El primer trato es a ti mismo. A veces las mujeres dejamos de hacer cosas esenciales porque piensas que no mereces y no vales. Todas pasamos por esa etapa en algún momento. Cuando nuestro interior está mal lo va a sacar de inmediato. Después me escriben mensajes de agradecimiento por cómo se sienten”.

Platícanos más sobre el tratamiento Mübarek

“El tratamiento es consentirte tres o cuatro horas en nuestros salones, lleva su tiempo. Saldrás con tu cabello liso y planchado, ya después lo tienes que cuidar en casa, que no se te marque nada al dormir, acomodarlo de cierta forma para que no reciba tanto doblez, le das una pasadita con la plancha después de las 48 horas te lo puedes lavar. El cuidado posterior en casa es muy importante. Tenemos una línea para el cuidado posterior que consta de un shampoo, vitamina y un suero. Al utilizar tratamientos hidratantes te ayuda mucho a se mantenga el cabello sin frizz y liso. Si te lavas con shampos comerciales no te va a servir, porque estás reseteando tu cabello para que esté suave, como te gusta. Si te bañas con agua muy caliente le hace daño a tu cabello, si te duermes con el cabello húmedo, también lo dañas”.

Diversas personalidades las visitan, entre ellas, Paola Rojas / Foto: Cortesía

¿Cuánto se invierte en este tratamiento?

“Dependiendo de lo largo y la cantidad de cabello, va desde mil 500 pesos hasta donde tengan el cabello como cuatro mil, pero siempre tenemos promociones. Ese kit de mantenimiento, que incluye shampoo, vitamina y suero, vale 600 pesos. Entre más lo cuidas más te puede durar”.

Estrellas y artistas visitan Mübarek, ¿es así?

“Sí, todo ha sido por recomendación, es muy grato que cada seis meses vienen personalidades como Paola Rojas, por su trabajo, se someten mucho al maltrato del cabello, ésto habla de que el producto es de muy alta calidad, ha gustado mucho y entre ellas mismas lo recomendando, son incontables muchas, pero entre ellas están Laura Zapata, Aracely Arámbula y más, de todas las edades”.

Los resultados son notables / Foto: Cortesía Mübarek

¿Qué proyectos vienen?

“Llegar a los sitios que nos ha faltado llegar en la República, vienen más ciudades y esperamos que este próximo año sea de crecimiento. Con el COVID crecimos, pensé que iba a ser imposible pero 14 ciudades se abrieron, porque se veían en zoom y creo que hizo que cuidaran más su apariencia”.

¿Qué contiene la fórmula?

“Colágeno, keratina, aceites de argán y muchos aceites naturales. Es una fórmula muy hidratante, tiene los componentes químicos que necesita para la durabilidad pero basado en lo natural, no tiene componentes de origen animal. Las keratinas y colágenos son vegetales y sintéticos, nada es de origen animal”.

Más información en

https://alaciadomubarek.com/#

https://www.instagram.com/mubarekcdmx/

AA