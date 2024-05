“La mente hace su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, y un infierno del cielo”, escribió el inglés John Milton en su poema Paraíso Perdido en 1667.

Seguramente eres como el 80% de la población que tiene reconocida su voz interior, esa que le da diálogo a tus pensamientos cuando estás contigo mismo, ¿acaso no charlas con tu interior cuando no hay nadie más con quién hacerlo?.

Aquellas preguntas introspectivas que te haces tienen tu propia voz, pues es una de las formas que tiene nuestro cerebro de procesar la información.

Pero al parecer esta voz interior que se considera característica universal de los seres humanos, no está disponible para todos nosotros. Investigadores de neurociencias cognitivas y psicología han reportado que entre el 5 y 10% de las investigadores de neurociencias cognitivas y psicología han reportado que entre el 5 y 10% de la población a nivel mundial no tienen la experiencia de escuchar esa voz interior.

Los investigadores Johanne Nedergård de Dinamarca (lingüista de la Universidad de Copenhague) y Gary Lupyan de Estados Unidos estudiaron el fenómeno al que llamaron al fenómeno al que llamaron "anendofasia". Dicha investigación puede ser consultada en la revista Psychological science.

¿Qué consecuencias tiene no tener voz interior?

Aunque no lo pareciera puede llegar a ser un gran conflicto, pues aquellos que no son capaces de escucharse en sus cabezas registran mayor dificultad para realizar tareas de memoria verbal. Esto debido a que no tienen la voz interior que te ayuda a visualizar imágenes y traducir las imágenes en palabras cuando necesitan decir algo. Otro fenómeno similar en la limitación de pensamiento es la "afantasía", qué se trata de la incapacidad de tener una visión mental o visualizar imágenes mentales.

“Descubrimos que la propensión autodeclarada a utilizar el habla interior estaba relacionada con el rendimiento en algunas tareas que requerían decir cosas en voz alta en la cabeza, lo que indica que las personas que afirman no experimentar el habla interior tienen razón en cierta medida”, contó.

¿Cómo surge la voz interior?

Se le ha relacionado con el fenómeno del "habla privada", qué experimentan los infantes entre los 2 y los 7 años de edad, en donde se hablan a sí mismos en voz alta para reconocer sus pensamientos, y también como una forma de repetir los comandos y las órdenes que les dan sus cuidadores conocido como "discurso regulador".

BB