Subamos los primeros peldaños: la guía gastronómica de Taste Atlas considera que un sándwich —entendido como cualquier preparación entre dos rebanadas de pan— engloba a las hamburguesas, los pambazos, los hot-dog, las baguettes, y un largo etcétera. No obstante, y para el capricho mexicano, un sándwich siempre se hará con pan de caja; una torta con telera o bolillo.

Según expertos de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, los sándwiches se han vuelto menos saludables en las últimas cuatro décadas.

Esto se debe a que el tamaño de los sándwiches ha aumentado y se han añadido ingredientes como el pan blanco con aditivos perjudiciales para la salud, así como carnes procesadas con gran cantidad de sodio.

Una diferencia clave para determinar si un sándwich es más o menos saludable está en la elección del pan. Eric Rimm, especialista de Harvard, señaló en un artículo que es preferible optar por pan 100% integral o de grano entero.

¿Qué es más saludable: el sándwich o la torta?

Por su parte, Healthline destaca que algunos tipos de pan son más beneficiosos para la salud, como el pan integral —rico en fibra, proteínas y diversos nutrientes— y el pan germinado, que contiene menos antinutrientes y es abundante en fibra, folato, vitamina E, vitamina C y betacaroteno.

No obstante, no todo el pan empacado es saludable; de hecho, puede ser más perjudicial que un bolillo, ya que, según Medical News Today, el pan blanco industrializado y precortado está altamente procesado. Por su parte, My Fitness Pal estima que:

Una torta de jamón tiene un aproximado de 300 a 800 calorías.

Un sándwich de jamón contiene entre 200 calorías.

Por su parte, y de acuerdo con especialistas de Eat this, not that:

Se recomienda agregar ingredientes como lechuga, tomate, pechuga de pollo fresca o atún en lugar de carnes procesadas.

Conviene usar con moderación la mostaza, la cátsup, la mayonesa y el queso.

En vez de usar embutidos como el jamón, hay que alternar con opciones como pollo, atún, frijoles o vegetales.

AO