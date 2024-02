La prediabetes es una señal de advertencia de que estás en riesgo de llegar a tener diabetes tipo 2. Esto significa que su nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo que debiera ser, pero no lo suficientemente alto como para ser diabetes.

A la prediabetes se le conoce también como tolerancia alterada a la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas. La mayoría de las personas que llegan a tener diabetes tipo 2 primero tienen prediabetes, señala el portal de Cigna Health and Life Insurance Company.

Los alimentos que comes se convierten en azúcar, la cual tu cuerpo usa para obtener energía. Normalmente, el páncreas produce insulina, la cual permite que el azúcar en la sangre llegue a las células del cuerpo. Pero cuando el cuerpo no puede utilizar la insulina correctamente, el azúcar no entra en las células. En cambio, se queda en la sangre. Esto se conoce como resistencia a la insulina. La acumulación de azúcar en la sangre causa prediabetes.

Las personas con sobrepeso, que no hacen suficiente actividad física y que tienen antecedentes familiares de diabetes tienen más probabilidades de tener prediabetes. Las mujeres que han tenido diabetes gestacional también tienen más probabilidades de tener prediabetes.

La mayoría de las personas con prediabetes no tienen ningún síntoma. Pero debes estar alerta para detectar señales de diabetes, como:

Tener mucha sed.

Orinar con más frecuencia de la acostumbrada.

Tener mucha hambre.

Ver borroso.

Bajar de peso sin intentarlo.

