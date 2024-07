La vitaminas del complejo B son diversas: la tiamina (B1), la piridoxina (B6) y la cianocobalamina (B12), mismas que han demostrado tener una estrecha relación para el tratamiento de diversos dolores corporales.

La vitamina B12 ha sido asociada con la regeneración de nervios dañados, por lo que controla y disminuye la sensación de dolor al estabilizar la conducción nerviosa y a otros mecanismos que regulan el sistema nervioso central. Estas acciones no se relacionan a una carencia de vitaminas, si no, al funcionamiento bioquímico de las mismas.

ESPECIAL/ Foto de Tumisu en Pixabay

¿Qué dolor disminuye con el consumo de vitamina B12?

Estudios realizados por expertos en el área, han arrojado que la vitamina B12 es aliada para disminuir y erradicar algunos casos de dolor de espalda , demostrando que:

La vitamina B12 mejora el dolor y la movilidad de personas con dolor de espalda crónico de origen no concluyente. Este resultado se observó en pacientes que recibieron un tratamiento inyectado de 0.5 miligramos de dicha vitamina, 3 veces por semana, comuna duración de dos meses.

La combinación de las vitaminas B1, B6 y B12 con diclofenaco vía oral, funcionó como un potente calmante ante el dolor lumbral al paso de los tres días de tratamiento.

1 miligramo de vitamina B12 en conjunto de fosfolípidos inyectados durante una ocasión al día en un periodo de dos semanas, presentó el control de dolor de espalda y el rendimiento general de las personas.

¿Todas las personas pueden tomar vitamina B12 para tratar el dolor de espalda?

La respuesta es no. Pese a que es una vitamina de venta libre y aunque en ocasiones se piense que las vitaminas no pueden ocasionar ningún daño, no es así.

Es importante acudir a un profesional de la salud que cuente con las herramientas necesarias para la evaluación de tu caso clínico específico, ya que es posible que el dolor de espalda que presentas tenga un origen que requiera atención médica especializada.

Evita la automedicación, la valoración de un profesional médico siempre será la mejor opción.

