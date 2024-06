Uno de los mitos más frecuentes con los que muchos de nosotros crecimos está relacionado con la temporada de lluvias. ¿Quién no recuerda a su madre advirtiendo que lleváramos un paraguas o nos pusiéramos un suéter antes de salir de casa, para evitar mojarnos y enfermar? Esta creencia, transmitida de generación en generación, ha influido en nuestro comportamiento durante los días lluviosos. Sin embargo, es importante cuestionar su veracidad. ¿Realmente me puedo enfermar si me mojo con la lluvia?

Según el portal Verify, que cita a la Asociación Pulmonar Americana y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la creencia de que la lluvia puede enfermarnos es, de hecho, solo un mito. Ambas instituciones aclaran que la exposición a la lluvia en sí misma no causa enfermedades. Sin embargo, es importante señalar que estar mojado y sentir frío puede debilitar temporalmente el sistema inmunológico, lo que podría aumentar la susceptibilidad a infecciones, pero la lluvia en sí no es la causante directa de enfermedades . Esta aclaración es esencial para desmitificar una creencia popular que ha persistido a lo largo del tiempo, resaltando la importancia de basarse en información científica y verificada.

De acuerdo con la Asociación Pulmonar Americana, los resfriados son infecciones que afectan principalmente la nariz y la garganta. Estos virus se propagan a través de pequeñas gotas que se dispersan en el aire cuando una persona enferma estornuda o tose. Dichas gotas pueden entrar en contacto directamente con otras personas, infectándolas al inhalarlas, o bien pueden caer en objetos de uso común como mesas, llaves de puertas y otras superficies. Al tocar estos objetos y luego llevarse las manos a la cara, especialmente a la boca, nariz u ojos, las personas pueden contraer una infección.

Según la misma página, los resfriados son más usuales tanto en la temporada de lluvias como durante la época de frío. Esto se debe a diversos factores, entre ellos la tendencia a realizar actividades en espacios cerrados, lo que facilita la propagación de los virus. Durante estas épocas, la humedad y las bajas temperaturas pueden debilitar el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias. Además, la convivencia en lugares cerrados y con ventilación limitada incrementa la probabilidad de contagio, ya que los virus encuentran un ambiente propicio para circular y transmitirse de una persona a otra.

Para evitar enfermarse durante la época de lluvias se sugiere:

Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón

Usar gel antibacterial para desinfectar

No tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos

Evitar el contacto con personas enfermas

Si presentas síntomas de enfermedades como gripes o resfriados, es fundamental que consultes a un médico. El especialista puede realizar pruebas diagnósticas precisas para identificar tu condición y proporcionar el tratamiento adecuado. De este modo, se puede prevenir la evolución hacia afecciones más serias, como laringitis, bronquitis, o incluso COVID-19. Además, recibir atención médica oportuna no solo contribuye a tu pronta recuperación, sino que también ayuda a reducir la propagación de estas enfermedades a otras personas, protegiendo así la salud de los demás.

