El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de PrevenIMSS, refuerza las acciones para detectar oportunamente el cáncer de mama mediante tres estrategias: promover la autoexploración de los senos cada mes a partir de los 20 años, hacerse un examen clínico anual en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir de los 25 años y realizar la mastografía cada dos años, de los 40 a los 69 años.

La primera estrategia es la autoexploración mamaria, la cual debe realizarse siete días después de la menstruación y en mujeres que ya no menstrúan, hacerlo un día fijo del mes .

El segundo mecanismo de detección es la exploración clínica de mama se realiza por el personal médico o de Enfermería capacitado, en donde las mujeres deben acudir a su UMF con su Cartilla Nacional de Salud al módulo PrevenIMSS y solicitar que se les realice su chequeo, cuyas acciones incluyen la detección de cáncer de mama y la exploración clínica.

La tercera estrategia es un estudio de Rayos X de las mamas que se llama mastografía, con esta prueba es posible identificar tumores que no pueden ser detectados en la exploración clínica.

El cáncer de mama es una enfermedad donde se desarrollan células malignas en los tejidos de la mama .

El período de mayor presencia de cáncer de mama está entre los 40 y los 59 años .

Una vez que el cáncer se detecta, el médico hace una serie de estudios que complementan su diagnóstico para instaurar un tratamiento específico para cada paciente, ya que no todos los cánceres son iguales , no se detectan en las mismas etapas y por ello mismo no se puede abordar de la misma forma.

El tabaquismo y alcoholismo también son factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama .

Por su parte, los factores que disminuyen o que protegen contra el riesgo de cáncer de mama son: hacer ejercicio de manera regular 30 minutos al día, tener una dieta alta en fibra que incluya verduras, frutas, cereales; no tener tabaquismo o alcoholismo, tener un bebé y lactarlo de manera prolongada, y uno de los más importantes es realizarse la mastografía cada dos años a parir de los 40 años y hasta los 69 años principalmente.

Cuando el diagnóstico ya está en una etapa avanzada, la sobrevida disminuye, ya es más probable que ocurra una complicación importante.

