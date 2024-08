El órgano más grande del cuerpo es la piel y, al igual que otros, requiere de cuidados para mantenerse sano. Por eso esta información te interesa para mantener la salud de tu piel, sobre todo si usas maquillaje.

El maquillaje puede ser una herramienta poderosa para aumentar la confianza y resaltar la belleza natural, especialmente para quienes lidian con acné. Sin embargo, es fundamental elegir los productos adecuados y aplicar técnicas específicas para evitar agravar la condición.

Aquí te presentamos una guía con consejos y productos recomendados para maquillarte si tienes acné .

Preparación de la piel

Limpieza e hidratación : Antes de aplicar cualquier maquillaje, es esencial comenzar con una piel limpia e hidratada. Usa un limpiador suave que no contenga alcohol ni fragancias, para evitar irritaciones. Opta por un hidratante libre de aceite y no comedogénico (que no obstruya los poros). Ingredientes como el ácido hialurónico pueden ser beneficiosos, ya que hidratan sin producir grasa.

Productos recomendados :

CeraVe Hydrating Facial Cleanser : Limpia suavemente sin resecar la piel.

: Limpia suavemente sin resecar la piel. Neutrogena Hydro Boost Water Gel: Hidratante con ácido hialurónico que no obstruye los poros.

Aplicación del maquillaje

Primer (Prebase) : Un buen primer ayuda a crear una barrera entre la piel y el maquillaje, minimizando los poros y proporcionando una base suave. Busca un primer que sea matificante y libre de aceites.

Producto recomendado :

Smashbox Photo Finish Foundation Primer: Reduce la apariencia de poros y controla el brillo

Base de maquillaje : Selecciona una base que sea no comedogénica, libre de aceite y preferiblemente con ingredientes que ayuden a tratar el acné, como el ácido salicílico. Las bases de cobertura media a alta son ideales para ocultar imperfecciones.

Corrector : El corrector es esencial para cubrir manchas y rojeces. Opta por uno con propiedades antibacterianas y calmantes. Asegúrate de aplicar el corrector con una brocha limpia o una esponja para evitar la propagación de bacterias.

Producto recomendado :

Corrector y base de maquillaje Maybelline Fit Me (la base, que sea Matte Poreless): No comedogénico y con una buena cobertura.

Polvo fijador : Un polvo fijador ayuda a sellar el maquillaje y controlar el brillo, especialmente en las zonas más grasas. Elige un polvo translúcido y libre de talco para evitar irritaciones.

Técnicas de aplicación

Aplicación con herramientas limpias : Es crucial utilizar brochas y esponjas limpias para evitar la acumulación de bacterias que pueden empeorar el acné. Lava tus herramientas regularmente con un limpiador antibacteriano.

No sobrecargar la piel : Aplica el maquillaje en capas ligeras y construye la cobertura gradualmente. Evita aplicar una cantidad excesiva de producto de una sola vez, ya que esto puede obstruir los poros y hacer que las imperfecciones sean más visibles.

Cuidado posterior

Desmaquillado adecuado : Remover el maquillaje al final del día es fundamental para mantener la piel saludable. Utiliza un desmaquillante suave pero eficaz, seguido de tu rutina de limpieza habitual.

Producto recomendado:

Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water: Elimina el maquillaje sin irritar la piel.

Tratamientos nocturnos : Incorpora tratamientos específicos para el acné en tu rutina nocturna, como sueros con ácido salicílico o peróxido de benzoilo para tratar y prevenir brotes futuros.

Te puede interesar: La interesante hipótesis de Harvard sobre la formación de la vida

Producto recomendado :

The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution: Trata activamente el acné y exfolia suavemente la piel.

Maquillarse cuando se tiene acné puede ser un desafío, pero con los productos adecuados y las técnicas correctas, es posible lograr un look impecable y natural. Recuerda siempre priorizar la salud de tu piel y no sacrificarla por un acabado perfecto. Con estos consejos, podrás disfrutar de un buen acabado mientras cuidas y tratas tu piel de manera efectiva.

Es recomendable que consultes a un especialista en dermatología para tratar esta afección de la piel.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA