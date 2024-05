La pitahaya, que también es conocida como fruta del dragón, es un fruto exótico proveniente de América tropical, especialmente de América Central y el Caribe. Esta planta, que crece en forma de cactus rastrero, no solo es atractiva por su apariencia llamativa y su sabor dulce, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. La pitahaya es un excelente ejemplo de cómo la naturaleza puede ofrecernos superalimentos que contribuyen significativamente al bienestar general del cuerpo.

¿Por qué la pitahaya es tan beneficiosa para la piel?

Una de las características más destacadas de la pitahaya es su alto contenido en vitamina C. Este nutriente es esencial para la producción de colágeno, una proteína fundamental para mantener la piel firme y elástica. Consumir pitahaya regularmente puede ayudar a estimular la síntesis de colágeno, lo que favorece una piel más saludable y juvenil. Además, la vitamina C es un potente antioxidante que combate los radicales libres, retrasando así los signos del envejecimiento.

La pitahaya se presenta en varias variedades: con una cáscara amarilla y pulpa blanca con semillas negras, o con cáscara roja y pulpa blanca o roja. Esta diversidad no solo es estética, sino que cada variedad ofrece una gama de nutrientes beneficiosos. La pitahaya es muy versátil en la cocina, pudiéndose consumir directamente con una cuchara, o utilizarse en batidos, mermeladas y helados.

¿Cuáles son los beneficios de la pitahaya?

Desde el punto de vista nutricional, la pitahaya es una auténtica joya, según detalla el Grupo Sanitas de España. Por cada 100 gramos, aporta solo 54 calorías, con un 84.40% de agua, 13.20 gramos de hidratos de carbono, 1.4 gramos de proteínas y 0.40 gramos de grasas totales. Su contenido en fibra, aunque modesto con 0.5 gramos, es suficiente para contribuir a la regulación del tránsito intestinal. Además, según un artículo publicado en el African Journal of Pharmacy and Pharmacology, es rica en vitaminas C y B, y minerales como calcio, fósforo y hierro. Esta fruta también contiene antioxidantes, mucílagos y fenoles, lo que la convierte en un alimento con múltiples propiedades beneficiosas.

Los beneficios de la pitahaya van más allá de la piel y el colágeno. Ayuda a reforzar el sistema inmunológico al estimular la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Sus efectos antiinflamatorios son notables gracias a los ácidos grasos esenciales, principalmente Omega 3, presentes en sus semillas. Además, la pitahaya regula el tránsito intestinal debido a sus propiedades laxantes, lo que puede ser útil para personas con problemas digestivos.

Otro beneficio importante es la regulación del azúcar en sangre. La pitahaya puede absorber los derivados de la glucosa, evitando así que lleguen a la sangre y ayudando a mantener niveles de azúcar estables. También es eficaz en la prevención de la anemia ferropénica, ya que sus compuestos favorecen la absorción de hierro por parte del organismo. Además, los niveles de vitamina C en la pitahaya ayudan a fortalecer huesos y articulaciones, promoviendo la producción de colágeno.

Finalmente, la pitahaya es una aliada en la pérdida de peso debido a su bajo contenido en carbohidratos y su alto contenido en agua, lo que contribuye a una sensación de saciedad sin añadir muchas calorías. Su capacidad antioxidante ayuda a combatir los radicales libres, retrasando así el envejecimiento celular y promoviendo una mejor salud en general.

