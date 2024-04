La industria de los suplementos alimenticios ha explotado en las últimas tres décadas. Las presentaciones son variopintas: cápsulas, polvos, gomitas y líquidos son vendidos como suplementos que "mejoran la salud" o que "mejoran el rendimiento". Sin embargo, muchos de ellos no han sido examinados con los estudios suficientes para establecer su eficiencia.

Hay algunos escenarios en los que claramente se requiere una ayuda adicional a la dieta normal. Si un análisis de sangre revela una deficiencia de la vitamina D o del hierro, puede que ciertos suplementos sirvan para corregir el estado del cuerpo. Por supuesto, estos deberán ser recetados por un médico especialista.

Las personas con una dieta vegana sin cuidado o que sufran de anemia corren un mayor riesgo de sufrir desnutrición, por lo que también pueden ser pacientes aptos para este tipo de productos.

Otro escenario que ameritaría consumir algún suplemento sería si estás planeando un embarazo. Necesitarás ácido fólico durante los primeros meses de la gestación e incluso puede que un médico te recomiende nutrirte con hierro, calcio y viramina D.

El último contexto en el que es normal que se receten suplementos es si eres un adulto mayor. La edad dificulta la absorción de nutrientes además de que disminuye el apetito. La situación cambiara de caso a caso, sin embargo, lo más común es que las personas requieran ayuda adicional para absorber vitaminas B12, C, D, E y mineralez como el zinc o el cobre.

Si no te encuentras listado en una categoría anterior y un médico no ha realizado ningún diagnóstico con estudios de tu cuerpo, lo más sensato es no consumir suplementos. Si de igual forma lo vas a hacer, revisa que los productos que compres cumplan con los certificados necesarios.

