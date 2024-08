Seguramente ya habrás escuchado en algún momento que lo más importante a la hora de cepillarse los dientes es, precisamente, el cepillado y no específicamente la pasta. Incluso nos enseñan esto desde muy temprana edad: si no tienes pasta de dientes, no pasa nada, puedes cepillarte sin ella, pero siempre cepíllate después de las comidas.

¿Pero sabes por qué se nos ha dicho esto? De acuerdo con lo dicho por los especialistas lo más importante es eliminar los restos de comida que quedan entre los dientes , ya que es esto lo que preparará el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y la formación de placa bacteriana que conduce a varias otras enfermedades bucales.

Existen muchas controversias respecto al uso de pastas dentales excesivamente fluoradas o abrasivas, por lo que el objetivo de la nota del día de hoy es que conozcas este par de alternativas de pastas dentales naturales o caseras, lo cual las convierte en una excelente opción para reemplazar las pastas dentales industrializadas.

Pasta de dientes con esencia de menta

Lo que vas a necesitar:

3 cucharadas de arcilla blanca

2 gotas de aceite esencial de menta

1 pizca de sal marina

1 cucharadita de salvia o tomillo

1 vaso de agua.

¿Cómo prepararlo?

Comienza preparando una infusión hirviendo sólo con agua y salvia o tomillo.

Después de filtrar la infusión, coloca 2 cucharadas de este té en un vaso limpio.

Agrega aceite esencial de menta y sal marina.

Añade la arcilla blanca y mezcla muy bien -con una cuchara de madera, de preferencia- hasta que quede uniforme, guarda en un recipiente de vidrio o porcelana, preferentemente en el refrigerador. ¡Y listo! Ya tienes una alternativa natural para tu higiene bucal.

Gel dental de aloe vera y menta

Para esta opción sólo vas a necesitar:

2 cucharadas de gel de aloe vera

2 gotas de aceite esencial de menta

¿Cómo prepararlo?

Mezcla estos dos únicos ingredientes en un recipiente limpio, preferiblemente de vidrio o porcelana. Esta opción es excelente para quienes padecen gingivitis ya que el aloe tiene poder curativo.

Pasta de dientes de arcilla y aceite de coco

Para esta opción vas a necesitar:

4 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de arcilla -del color que sea de tu agrado-

15 gotas de aceite esencial de menta

*OPCIONAL: clavo molido o canela

¿Cómo prepararlo?

Poco a poco ve agregando la arcilla al aceite de coco, mezclando bien con una cuchara de madera.

Añade aceite esencial de menta, y si lo deseas, puedes agregar canela o clavo molido.

Finalmente, usa un recipiente de vidrio o porcelana.