Desde el comienzo del llamado maratón "Guadalupe-Reyes" el pasado 12 de diciembre, la ingesta de comida en exceso representa para muchos mexicanos una realidad incuestionable, y ante la llegada del Día de Reyes, el próximo 6 de enero, y con su tradicional rosca, se asoma la última oportunidad para degustar el típico pan, pero cuidado, es importante mantener la calma en beneficio de la salud personal.

De acuerdo a la especialista María Dolores Ramírez Avilés, las familias mexicanas duplican el consumo de calorías durante las fiestas de fin de año, por lo que suelen subir de peso debido a comidas excesivas.

Una mujer, en promedio, debe de consumir unas 1,500 calorías, repartidas en las tres comidas diarias; 500 en el desayuno, 500 en la comida y 500 en la cena, mientras que los hombres necesitan 1800 calorías al día, informó la especialista.

Sin embargo, en el maratón Guadalupe-Reyes los habitantes de zonas urbanas suelen duplicar la cantidad de alimentos, "por lo que una persona llega a ingerir hasta 3000 calorías en un solo día", señaló Ramírez Avilés.

Esto provoca que en diciembre mujeres, niños y hombres, registren "una acumulación excesiva de calorías, que provoca aumento de grasas, obesidad, problemas cardiovasculares y presión arterial alta", situación que se incrementa si además hay un gran consumo de alimentos enlatados, indicó.

Además, si las personas ya tienen alguna enfermedad, como diabetes o hipertensión, la alimentación decembrina rica en calorías, complica más estos padecimientos, ya que pueden desarrollar el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y hasta derrame cerebral, que se incrementan en esta época, advirtió la nutrióloga.

Y aún falta la rosca de Reyes...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a los mexicanos a no "pasarse de rosca... de Reyes" y medir el consumo de calorías ante el arribo de la celebración del 6 de enero.

El IMSS difundió datos importantes sobre el consumo de calorías por la ingesta de rosca de Reyes que aquí compartimos:

1 café americano (200 ml) con 1 cucharadita de azúcar tiene aproximadamente 20 calorías, más 100 gramos de rosca de Reyes que contiene 387 calorías, suman 407 calorías

1 vaso de leche descremada (240 ml) tiene aproximadamente 86 calorías, más 100 gramos de rosca de Reyes que contiene 387 calorías, suman 473 calorías

1 taza de chocolate con leche (240 ml) aproximadamente contiene 288 calorías, más 2 rebanadas de rosca de Reyes, que son 744 calorías, suman 1062 calorías

De esta forma, el IMSS pidió reflexionar sobre el consumo de calorías y elegir bien.

Cuida tu salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, en las celebraciones de fin de año, las familias "eviten el consumo de refrescos, dulces, bollería y alimentos procesados, tener una dieta variada, reducir el consumo de sal y no consumir alcohol, ya que este no forma parte de una dieta saludable y no hay una dosis segura para su consumo".

La nutrióloga recomendó ingerir de litro y medio a dos litros de agua al día y hacer ejercicio o por lo menos caminar todos los días.

El IMSS informó la especialista "invita a todas las familias a asistir al programa de salud Chécate, Mídete, Muévete, donde se pesa a los pacientes, se evalúa qué tipo de padecimientos tiene y se le da un plan de alimentación, así como una rutina de ejercicios".

OA