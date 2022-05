¿Recién casados? 3 consejos para encontrar su nuevo hogar

Aunque siempre hemos escuchado que comprar una casa es de las decisiones más importantes de la vida, lo cierto es que hacerlo acompañado de la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida lo convierte en una gran aventura; siempre y cuando tengan claro que tipo de espacio necesitan.

ISTOCK GETTY IMAGES/ Skynesher

Compartimos algunos tips que seran de ayuda al elegir la mejor casa o departamento para vivir y disfrutar al máximo esta nueva etapa de sus vidas:

Calculen el tiempo que vivirán ahí

Una de las primeras cosas que debes preguntarte en pareja es ¿Cuánto tiempo vivirán en esa casa? Si buscas un departamento en el que empiecen una vida juntos, pero no para estar más de 5-10 años, pueden invertir en bienes raíces en las que tal vez no encuentres todo lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Tal vez puedas vivir compartiendo un baño durante unos años, pero no quieras (o puedas) aguantarte las ganas de tener un closet enorme por mucho tiempo.

Determina si van a iniciar una familia

Vale la pena que tengan claro si la vivienda que les gusta puede ampliarse de manera proporcional a su nueva familia. Si quieren estar ahí como pareja sin hijos, seguramente no necesitarás muchas habitaciones. ¿Necesitas un espacio para trabajar en casa, un lugar para ver pelis juntos lo fines? En cambio, si este va a ser un hogar en el que van a empezar una familia, tal vez necesiten 2-3 recámaras, alguna tina en el baño, o amenidades para niños.

Comprar la casa entre ambos ¿la mejor opción?

¡Recuerda que ahora son un equipo! Comprar casa en pareja tiene muchísimas ventajas, sobre todo si piensas hacerlo a través de un crédito hipotecario, ya que probablemente puedas juntar un mejor enganche. Si van a entrar a esta aventura juntos, seguramente tendrán mayor posibilidad de tener mayor presupuesto para encontrar lo que buscan y quizá un poco más.

Como podrás notar, los tres consejos requieren de su paciencia; una virtud cuya práctica; además de ayudarles a encontrar el espacio ideal, tendrá también un impacto positivo en su relación como pareja. después de todo, como dice el personaje de Carrie Bradshaw en Sex & the City, “encontrar el apartamento perfecto, es como encontrar el amor: ¡puede tardar años!” Aunque al menos, tú y tu pareja llevan mucha ventaja en esa parte.

Con información de La Haus

CP