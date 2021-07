Rebook x Power Rangers: la nueva colección inspirada en los 90

El pasado 5 de julio Rebook lanzó a la venta su nueva colección de sneakers, inspirada en la famosa serie de los 90 y primera entrega de la franquicia Power Rangers: Mighty Morphin Power Rangers.

La colección, descrita por Rebook como "para toda la familia", cuenta con 6 diferentes modelos de sneakers inspirados en los cinco Power Rangers originales y el mítico Megazord. Cada modelo está dirigido a un miembro diferente de la familia.

Zig Kinetica II Red Ranger. ESPECIAL/ REBOOK

"Zig Kinetica II Red Ranger" o los sneakers del Power Ranger rojo: "Atlético como ninguno y con una personalidad altamente energética, el Ranger Rojo es el match perfecto para los nuevos Zig Kinetica II, pues en sus detalles incluyen una puntera dentada que representa los dientes del Dinozord Tiranosaurio y acentos plateados inspirados en el grandioso Zord visibles en la mediasuela. Para niños en edad escolar y preescolar, estará disponible el modelo Zig Dynamica".

Nano X1 Black Ranger. ESPECIAL. REBOOK

"Nano X1 Black Ranger " o los sneakers del Power Ranger negro: " Esta versión de la silueta de entrenamiento más versátil de Reebok, los Nano X1, está inspirada en el look dinámico, la agilidad y la velocidad del Ranger Negro. Los Nano X1 Black Ranger te permitirán realizar todas tus actividades físicas sin perder el estilo. De hecho, este modelo viene con una pestaña en el talón que hace referencia a los looks noventeros de este icónico Ranger. Disponible en tallas para adultos".

Club C Legacy Blue Ranger. ESPECIAL/ REBOOK

"Club C Legacy Blue Ranger " o los sneakers del Power Ranger azul: "Puede que el Ranger Azul no esté al frente de cada batalla, y es que su poder está en su interior. Estos Club C Legacy rinden homenaje a las habilidades del Power Ranger Azul a través de una suela translúcida, la cual nos muestra el poder que existe dentro de este calzado. La silueta también incluye un collarín blanco y detalles en el talón que simulan el diseño de la corona del Dinozord Triceratops. Disponible en tallas para adulto".

Freestyle Hi Pink Ranger. ESPECIAL/ REBOOK

" Freestyle Hi Pink Ranger " o los sneakers del Power Ranger rosa: " Los Freestyle Hi de Reebok fueron los primeros tenis de entrenamiento creados exclusivamente para la mujer. Por lo tanto, son la silueta ideal para representar a la Ranger Rosa, la cual ha sido un referente por empoderar e impulsar a los miembros de su comunidad. Este modelo incorpora franjas rosas en el empeine, y detalles geométricos plateados en el talón como referencia al Dinozord Pterodáctilo. Así mismo vemos un pequeño corazón roto color verde en la correa interior, esto como guiño a la relación entre la Ranger Rosa y el Ranger Verde. Disponible en tallas de mujer y niñas".

Club C Yellow Ranger. ESPECIAL/ REBOOK

"Club C Yellow Ranger" o los sneakers del Power Ranger amarillo: "El Club C es una silueta conocida por su gran versatilidad, ya que es ideal para llevarla tanto al skate park como a las canchas de tenis. Es por esto mismo que combina a la perfección con la habilidad de adaptación que caracteriza a la Power Ranger Amarilla. Este par presenta bellos detalles alusivos a su Dinozord, pues los Club C Yellow Ranger lucen unas alas en la parte posterior de la lengüeta como tributo a Thuy Trang, la actriz que interpretó a la Ranger Amarilla. Disponible en tallas para adultos".

Question Mid Megazord. ESPECIAL/ REBOOK

" Question Mid Megazord ": "Los Question Mid Megazord lucen una serie de detalles que hacen alusión al epico Zord, que van desde el logo blanco y amarillo en la lengüeta representando sus ojos, hasta los ojales en V que simulan ser sus dientes. Este modelo también incluye un signo de interrogación en la puntera derecha con una M de Megazord".

En 2021, Power Rangers ha llegado a su temporada 28, lo que la convierte en una de las series de acción para niños de más larga duración en la historia de la televisión.

MR