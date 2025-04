Uno de los platillos más famosos de la gastronomía mexicana se trata del mole, una comida que tiene múltiples versiones y formas de preparación.

Una publicación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ahonda en los orígenes de este platillo. Durante mucho tiempo, se creyó que el mole fue inventado por sor Andrea de la Asunción en un convento de Puebla, sin embargo, investigaciones más recientes arrojaron indicios de que su verdadero origen se remonta a la época prehispánica.

En estas culturas, los pobladores preparaban una mezcla de varios chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate a la que denominaban mulli. Esta era acompañada con carne de guajolote, aunque también se usaba carne de pato o armadillo y era una ofrenda a los dioses.

Tras la Conquista, llegaron al territorio nuevos ingredientes que fueron integrados a la receta como la pimienta negra y la canela.

Hoy en día, el mole es una comida tradicional que puede servirse en todo tipo de eventos festivos.

¿Qué tan saludable es comer mole?

Como se mencionó anteriormente, en la República Mexicana existen varias recetas de mole, aunque los más populares son los de Oaxaca y Puebla.

El recetario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (NINPI) destaca como principales los siguientes:

Mole negro

Mole poblano

Mole amarillo

Mole rojo

Mole verde

Mole manchamanteles

Mole coloradito

A pesar de las variantes en sus preparaciones, los ingredientes principales son chiles y semillas variadas y suelen acompañarse principalmente de piezas de pollo.

Una publicación de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla que los distintos tipos de mole son una fuente de nutrientes, vitaminas y omega-3, en el caso de los que contienen frutos secos y semillas.

Por su parte, El Poder Consumidor señala que los moles que utilizan masa de maíz en su preparación, como el amarillo, pueden ser una gran fuente de calcio gracias al proceso de nixtamalización a la que se someten los granos.

Un estudio de National Center for Biotechnology Information (NCBI) concluyó que el mole también es una fuente de proteínas.

Pese a estas propiedades, el NCBI también señala que el mole tiene un alto contenido en grasas y, aunque no especificó de qué tipo, un consumo excesivo podría acarrear problemas para el corazón.

Además de su modo de preparación, los alimentos con los que se acompaña el mole también determinarán qué tan saludable resulta comerlo. Al respecto, la plataforma Eat this, not that señala: “Se mire como se mire, optar por el mole en lugar del queso fundido y la nata agria es una elección saludable”. Destaca, además, el mole casero del que se vende empaquetado.

De este modo, pese a su alto contenido en proteínas, la cantidad de grasas del mole lo convierte en un platillo que debe comerse de forma moderada.

MB