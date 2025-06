¿Qué significa tardar en contestar mensajes de WhastApp, según la psicología?

Vivimos en una era hiperconectada donde el celular no para de sonar: mensajes, notificaciones, correos. Todo el tiempo.

Y aunque a veces esperamos una respuesta inmediata, no contestar rápido no siempre significa que alguien te está ignorando o que no le importas. De hecho, muchas veces hay razones individuales y hasta con raíces psicológicas detrás de ese “visto”.

Un estudio publicado en Computers in Human Behavior explica que la fatiga digital es una de las principales razones por las que algunas personas se desconectan. Recibir notificaciones constantemente puede resultar agotador, y dejar de responder por un tiempo es una forma de proteger la salud mental.

De acuerdo con el psicólogo y autor, Adam Alter: no es una actitud grosera ni egoísta, es simplemente una manera de poner límites a un entorno que no deja de exigir atención.

¿Qué significa tardar en contestar en WhatsApp, desde la psicología?

1. Pensar demasiado también juega en contra

A veces, no se trata de cansancio, sino de darle demasiadas vueltas al asunto. Personas con ansiedad social o perfeccionistas pueden tardar en responder porque quieren decir “lo correcto” o evitar malentendidos. Esto las lleva a postergar el mensaje más de lo que quisieran.

La psicóloga clínica Susan Krauss Whitbourne lo explica así: “Buscan la mejor forma de expresarse, lo que termina paralizándolas un poco”.

2. Responder también puede ser una inversión emocional

Para otras personas, especialmente quienes tienden a vincularse demasiado en el aspecto socioafectivo, responder no es solo escribir unas líneas; es una carga emocional. Implica enfocarse, estar presentes, dar algo de sí. Y por eso, a veces necesitan más tiempo o simplemente dejarlo para después.

3. ¿Y si realmente no le interesa?

Sí, también puede pasar que alguien no responda porque, simplemente, no tiene tanto interés en la relación. Un estudio de la Universidad de Texas descubrió que solemos responder primero a las personas con las que sentimos más conexión emocional. En otras palabras, le damos prioridad a quienes realmente nos importan.

Vale la pena recordar que cada quien gestiona su tiempo y sus emociones de manera distinta. A veces, entender esto puede ayudarte a no tomarte las cosas tan a pecho. Al final, el tiempo que alguien tarda en contestar puede decir mucho más que un simple “sí” o “no”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO