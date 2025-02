¿Qué se celebra el 13 de febrero? Conoce su historia

Este jueves 13 de febrero es considerado el Día del Amante, establecido en 2015 por la polémica plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison , según un informe de Daily Mail. Dicha empresa cuenta con el eslogan “La vida es corta. Ten una aventura” con el objetivo de apoyar en la conexión entre personas casadas para que fueran infieles.

Se estableció el 13 de febrero debido a que, de acuerdo con la plataforma, el 30 por ciento de los infieles prefieren pasar el Día del Amor y la Amistad con su amante, mientras que el 70 por ciento prefiere festejar un día antes.

En este día las personas que deciden ser infieles suelen elegir regalos más atrevidos para usar con su pareja como es la lencería o juguetes sexuales, mientras que para sus parejas formales optan por obsequios considerados más tradicionales como las flores o cenas especiales.

Sin embargo, el 13 de febrero no es considerado oficialmente como el Día del Amante por ninguna organización o dependencia, y solo es una fecha que se ha popularizado en redes sociales.

¿Por qué las personas son infieles?

De acuerdo con el psicoterapeuta y consejero de relaciones, James Earl, quien afirmó en Newsweek, que las aventuras amorosas, no siempre estar relacionadas con el sexo, sino que las quejas más habituales en relaciones de larga duración son: “no me siento escuchado” o “no siento que me veas”, la falta de atención emocional puede llevar a que una de las personas implicadas busque sentirse valorada fuera de la relación.

