¿Qué no deberías decir a una persona en duelo?

Todas las personas experimentan uno o varios duelos como parte de su capacidad de supervivencia. Es difícil afrontar una pérdida y muchas veces, vista de manera externa, se siente la necesidad de dar un mensaje de aliento a los sobrevivientes de los muertos. Sin embargo, hay ciertas frases comunes que no suelen ayudar mucho en el sentimiento y es mejor omitir de cualquier tipo de acompañamiento de una persona en duelo.

Una frase que es muy común escuchar es "todo pasa por alguna razón". De acuerdo con David Kessler, autor de varios libros sobre el duelo, frases como esa solo pueden aislar al doliente y hacerlo sentir enojado y en frustración . Sin embargo, si ya has dicho algo así, no te preocupes, de acuerdo con Joanne Cacciatore de la universidad de Arizona, es normal que digamos frases s ideas de este tipo. Es incómodo ver a alguien pasar por un dolor de este tipo.

Kessler sentencia que los duelos son para presenciarse, no para interpretarse, por lo que la compañía y permanencia suele ser más importante que las palabras. La clave, según expertos, es entender el duelo como algo que se experimenta y no como un problema que deba resolverse. En ese sentido, se trata de una experiencia universal, que en cada individuo tiene sus matices contextuales.

Entonces, el objetivo debería ser no prolongar, intensificar o invalidar el dolor. De igual forma, es importante tomar en cuenta que el duelo no puede limitarse a un periodo específico.

La forma de aliviar el dolor por el duelo es permitiendo que el sentimiento exista, no intentando hacer que se vaya, se supere o que se quede atrás.

En términos de palabras, más allá de las frases típicas mencionadas anteriormente, no hay una respuesta clara. Pero si no has pasado por una experiencia de este tipo, e intentas ayudar a un familiar o conocido en su vivencia de duelo, la mejor recomendación es hacerle ver que estás ahí para escuchar lo que tenga qué decir y hacerlo con respeto y paciencia.

OB