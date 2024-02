¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes huevo todos los días?

En ocasiones, las personas se preguntan sobre qué tan sanos son ciertos alimentos que suelen incluir en la dieta diaria, y qué tan bueno es que se coman con frecuencia, justo como ocurre con el café, el pan y hasta el agua. En esta ocasión hablamos sobre el huevo, favorito de muchos en el desayuno, y despreciado por aquellos a los que no les agrada comerlo.

Sobre el huevo, la gente a veces tiene curiosidad por saber lo que le pasa al cuerpo si se come todos los días , ya que en ocasiones es consumido de manera diaria sin que se sepa realmente si causa algún efecto o no. Sobre eso, se ha dicho que puede aumentar los niveles del colesterol malo, aunque esto no es más que un mito.

Según un estudio publicado en 2020 por The American Journal of Medicine, comer huevo de manera diaria, una pieza por día, tiene beneficios sobre la salud, tales como que disminuye el riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria. Explican que lo mejor en consumirlo de otra manera que no sea frito, pues son más saludables si no se cocinan con aceite.

Según El Español, el huevo cocido ayuda en la pérdida de peso , pues es una fuente saludable de proteínas; reduce la sensación de hambre, y nos ayuda a mantener los tejidos del cuerpo.

El huevo contiene vitamina A, varias del grupo B, y favorece la buena función del hígado y el cerebro.

OF