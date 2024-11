¿Qué es y cómo se trata el angioedema hereditario?

El angioedema hereditario puede ser difícil de diagnosticar y por tal motivo se vuelve peligroso. Pero ¿Qué es y cómo se trata? Esto te interesa.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se brinda diagnóstico oportuno y una mejor calidad de vida a personas que padecen angioedema hereditario, enfermedad rara que se caracteriza por hinchazones que pueden afectar la laringe y condicionar asfixia y llevar a la muerte .

La primera vez que Rocío llegó a la UMAE Hospital de Especialidades, “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, CDMX, acudió por una crisis; tenía la garganta y lengua hinchadas, que le provocaban dificultad para respirar.

“Tengo angioedema hereditario, mi papá fue quien me la heredó; la presenté al año y medio de edad cuando comencé a caminar y me pegué en la cabeza con la esquina de la cama, se me empezó a inflamar la frente, la cara y la cabeza”, explicó la paciente de 35 años.

Señaló que antes de llegar al Seguro Social acudió con médicos para quienes la enfermedad era desconocida y no sabían cómo atenderla; con su ingreso al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Especialidades comenzó a recibir el tratamiento adecuado.

Afirmó que su vida ha sido más fácil y alegre, pues antes no había podido obtener un trabajo fijo y prácticamente “no podía hacer nada, vivía en una burbuja de cristal”.

Expresó que desde que es atendida en el IMSS pudo terminar de estudiar la prepa y ahora está por ingresar a la universidad, baila y hasta puede salir de paseo con su esposo, ya que antes se la pasaba deprimida y encerrada en su casa, porque diario presentaba crisis y en ocasiones no podía salir ni de su cuarto.

“Las crisis pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo , por lo que todo el tiempo estaba hinchada de una mano, el brazo, la cara o la cabeza; se me inflamaba la parte afectada, se ponía roja, por dentro sentía ardor, como una sensación de que algo quemaba, me provocaba manchas rojas y mucho dolor, y si me daba en el estómago parecía embarazada y me postraba en la cama por días”, narró Rocío.

Por su parte, la doctora Diana Andrea Herrera Sánchez, jefa del Servicio de Alergia e Inmunología Cínica, detalló que el angioedema que sufría Rocío en general la enfermedad se caracteriza por tener hinchazones en cualquier parte del cuerpo; lo más grave es que puede haber afectación en la laringe y esto condicionar asfixia y muerte .

Enfatizó que México cuenta con dos tratamientos para “ataques” -como se le llama a la hinchazón- y que se deben aplicar en ese momento; dijo, el Instituto cuenta con los medicamentos , específicamente en esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Señaló que en el caso de Rocío el medicamento ha logrado prevenir ataques en la garganta y con ello el riesgo de muerte, ya que en varias ocasiones la paciente estuvo cerca de requerir intubación antes de llegar al IMSS.

La doctora Herrera manifestó la importancia que tiene que los pacientes que se hinchan en cualquier localización y que no responden al tratamiento antialérgico y tienen ingresos constantes a urgencias por cuadros de dolor abdominal, sin causa aparente, sean enviados al especialista de Alergología a fin de identificar si se trata de un angioedema hereditario, con el objetivo de brindar tratamiento y diagnóstico oportuno.

