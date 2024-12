¿Qué es peor para la salud, el azúcar o la sal?

El Guadalupe-Reyes se conoce en México como una época para disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de tus seres queridos y por supuesto, con muchos platillos deliciosos para degustar. No obstante, es importante que monitorees tu alimentación para mantener tu estado de salud en óptimas condiciones. Por este motivo, te contamos cuáles son los efectos en el cuerpo de consumir demasiada azúcar y sal en tus alimentos.

El doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Óscar Castro Guevara, compartió que el exceso de ambos alimentos era perjudicial para la salud, solo que de distintas maneras.

Por una parte, consumir demasiada sal provoca daños al hígado, los riñones y el corazón. Mientras que el azúcar provoca daños a largo plazo en el riñón, el corazón, los ojos y otros órganos. Además, explicó que los niveles de azúcar elevados en la sangre provocan hipertrigliceridemia, es decir niveles alterados de grasas y lípidos que incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

En este sentido, diversas investigaciones han demostrado que las personas que consumen muchos alimentos azucarados tienen más riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y subir de peso, ya que el azúcar engaña al cerebro en su sistema de control del apetito.

En general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos no consuman más de 5 gramos de sal al día. No obstante, la ingesta de azúcar dependerá mucho de las necesidades de cada individuo, pero se recomienda no consumir alimentos ultraprocesados y azúcar refinada, y solo dejar la que contienen naturalmente algunos alimentos como las frutas y el arroz.

En resumen, el exceso de azúcar resulta ser más perjudicial que el de sal. Además, el cuerpo no requiere azúcar refinada para sobrevivir, mientras que la sal es esencial debido a los minerales que aporta. Solo es importante elegir el tipo de sal adecuado y consumirla en las cantidades correctas.

