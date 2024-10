¿Qué beneficios psicológicos ofrece una mascota a los niños?

Una mascota ofrece alegría y amor al interior de una familia, pero sus beneficios, además, aportan cualidades en la psicología de los más pequeños que los forman como personas responsables y empáticas. Aquí te contamos más detalles al respecto.

Los animales de compañía ocupan un lugar especial en la vida de muchas familias y su influencia en el desarrollo emocional y social de los niños es más significativa de lo que solemos pensar. Perros, gatos, aves y otros pequeños compañeros no solo brindan compañía y alegría, sino que también aportan beneficios importantes en la formación de los más jóvenes, algo que la ciencia ha empezado a analizar con detalle en los últimos años.

Para los niños, los animales de compañía pueden convertirse en sus mejores amigos y confidentes . Las mascotas ofrecen una fuente constante de apoyo emocional, lo que es especialmente valioso en un mundo donde el aislamiento y la soledad son cada vez más comunes. Un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada en España reveló que uno de cada cuatro jóvenes experimenta sentimientos de soledad, especialmente las mujeres entre los 16 y 29 años. En este contexto, los animales de compañía ofrecen una conexión emocional que puede reducir significativamente este sentimiento de aislamiento.

Investigaciones de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona refuerzan esta idea. Durante la pandemia de 2020, el 74% de los españoles afirmó que sus mascotas les ayudaron a sobrellevar el confinamiento. Este tipo de vínculo emocional es crucial para los niños, quienes encuentran en sus mascotas una fuente de consuelo y apoyo durante momentos difíciles.

¿Qué beneficios psicológicos ofrece una mascota?

Tener una mascota en casa no solo ofrece compañía, sino que también enseña lecciones importantes de empatía, responsabilidad y cuidado . Los niños que interactúan con sus mascotas aprenden a ser más responsables al alimentarlas y cuidarlas, lo que refuerza su sentido del deber y autoestima . Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, estos niños desarrollan mejores habilidades sociales y son más empáticos, lo que es esencial para crear vínculos afectivos sanos.

En un contexto de creciente uso de dispositivos electrónicos, las mascotas fomentan el juego al aire libre, brindando una alternativa saludable al tiempo frente a las pantallas. Además, el cuidado y el juego con mascotas estimulan la creatividad y la imaginación de los niños . Así, la relación entre niños y mascotas trasciende la simple compañía, aportando beneficios emocionales y psicológicos que son cruciales para su desarrollo en un mundo cada vez más digital.

