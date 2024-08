La Procuraduría Federal del Consumidor -Profeco- sometió a estudio varios helados y paletas de nieve que, tras los resultados, retirará del mercado luego de que se detectara que no cumplen con las leyendas de su contenido alimenticio en sus empaques, lo cual se traduce como publicidad engañosa.

Estos resultados se dieron a conocer en la edición del mes de agosto de 2024 en la Revista del Consumidor, -de la Profeco- con la cual la dependencia compartió que examinó un total de 27 helados y paletas de hielo empaquetados. En dicho estudio también se encontraron productos con edulcorantes no aptos para niños.

Además de lo dicho, otras de las irregularidades que fueron detectadas en el estudio es que en ellas también se incluyen la falta de sellos de advertencia por exceso de azúcares -y de sodio- y, en algunos otros casos, inconsistencias entre la cantidad declarada en la etiqueta y la cantidad real del producto. Estas violaciones representan un atentado a los derechos de los consumidores.

No obstante, aunque es importante señalar que todos los helados y paletas que fueron analizaron cumplieron con la prueba de calidad sanitaria, no todos cumplen con toda la reglamentación mínima.

Menos calidad declarada que en sus empaques

La Profeco llevó a cabo este estudio en la que examinó varias marcas y presentaciones de helados; no obstante, un total de diez marcas no pasaron las pruebas a las que fueron sometidas, por ello, la dependencia tomo la decisión de retirarlas del mercado por no cumplir con los estándares establecidos.

Las marcas que serán retiradas por la Profeco

El titular de la Procuraduría del Consumidor, David Aguilar Romero, se encargó de informar las inconsistencias encontradas en el análisis; el representante compartió que algunos productos no son aptos -ni sanos- para el consumo infantil, además de que algunas marcas no están elaboradas con leche 100 por ciento de vaca.

Entre otros de los importantes hallazgos que fueron arrojados es el incumplimiento con la norma de etiquetado, exceso de azúcares o sodio y ausencia de sellos de advertencia sobre el exceso de azúcares.

Estos fueron los productos que, se señaló, serán retirados del mercado:

-Holanda Cremissimo

Su consumo no es apto para niños porque contienen edulcorantes.

-Dass sabor chocolate

Declara 550 gramos, pero contiene 507.6 gramos.

-Precíssimo

Declara 486 gramos, pero contiene 417.8 gramos.

-El Edén

No está elaborado con leche 100% de vaca a pesar de que lo afirma en su etiqueta.

-Ice top

El envase carece del nombre o denominación del producto.

-Amor Coketo

La paleta de sabor spicy tamarindo sin azúcar, no trae el sello de advertencia cuyo consumo no es apto para niños porque contiene edulcorantes.

-Toysicleiene

Exceso de azúcares o de sodio.

-Holanda Solero paleta de agua sabor limón

Lo declarado en la etiqueta podría confundir al consumidor, además, incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Holanda de origen vegetal sabor chocolate con avellanas caramelizadas: la denominación del contenido se presenta de manera incorrecta.