El pozole es uno de los platillos tradicionales más queridos de la cocina mexicana. Aunque muchas personas lo disfrutan por su sabor y su valor cultural, este plato también tiene beneficios para la salud que podrías desconocer. Estas son cinco razones por las que el pozole puede ser una excelente opción nutritiva.

1.- Es una fuente de energía

El pozole está elaborado principalmente con maíz cacahuazintle, que es rico en carbohidratos complejos. Estos proporcionan energía sostenida a lo largo del día, ayudando a mantenerte activo y enfocado. Además, el maíz es bajo en grasas y una buena fuente de fibra, lo que mejora la digestión.

2.- Alto contenido de proteínas

Dependiendo de la receta, el pozole incluye carne de pollo, cerdo o incluso opciones vegetarianas con legumbres. La carne aporta proteínas de alta calidad que son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular, así como para fortalecer el sistema inmunológico. Si prefieres una versión vegetariana, los frijoles o garbanzos también son excelentes fuentes de proteínas.

3.- Aporta vitaminas y minerales

El maíz y los ingredientes adicionales, como lechuga, rábanos, cebolla y limón, son ricos en nutrientes esenciales como vitamina C, vitamina A, calcio y hierro. La vitamina C, en particular, ayuda a reforzar el sistema inmunológico, mientras que el hierro es fundamental para prevenir la anemia.

4.- Bajo en calorías (si lo preparas adecuadamente)

El pozole puede ser un platillo saludable y bajo en calorías si se prepara con ingredientes magros y se evita el exceso de grasa. Optar por carne de pollo en lugar de cerdo y moderar la cantidad de condimentos altos en grasa, como crema o chicharrón, hace que este plato sea una opción nutritiva y equilibrada.

5.- Favorece la hidratación

Al ser una sopa, el pozole contribuye a la hidratación del cuerpo. Esto es especialmente beneficioso en climas cálidos o después de actividades físicas. Además, su contenido de caldo caliente puede ayudar a aliviar los síntomas de resfriados o molestias en la garganta.

Consejos para disfrutar un pozole saludable

Elige cortes magros de carne o versiones vegetarianas.

Incrementa la cantidad de vegetales frescos como lechuga, rábanos y aguacate.

Modera el uso de ingredientes calóricos como crema, queso o tostadas.

Utiliza especias naturales en lugar de salsas procesadas para intensificar el sabor.

El pozole no solo es un platillo delicioso y emblemático de la cultura mexicana, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud. Con ingredientes frescos y una preparación balanceada, el pozole puede formar parte de una dieta nutritiva y equilibrada.

