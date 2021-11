Recientemente, una línea mexicana de autobuses puso en el ojo del debate una práctica muy extendida entre viajeros de este país al imponer esta restricción, por lo que a continuación te contamos por qué NO DEBES usar cajas de huevo como equipaje.

Cuestionada al respecto luego de que en redes sociales algunos usuarios se sorprendieran de la medida que prohíbe el uso de cajas vacías de huevo como maletas o artículos para transportar algunas pertenencias, la empresa de transporte Autobuses de Oriente, con razón social “ADO y Empresas Coordinadas S. A. de C. V.” señala que hay una razón de peso para no hacerlo.

Según da a conocer la empresa "no está permitido transportar equipaje en cajas de huevo por medidas fitosanitarias y de sanidad", por lo que hace un llamado a que se evite realizar viajes haciendo este uso a dicho artículo. En sus módulos para abordar establece de manera visible que queda estrictamente prohibido viajar con cajas de este tipo, pese a que en su sitio de Internet aún no aparece actualizada su lista de objetos permitidos y no permitidos con relación al equipaje.

Pese a que el debate es reciente, según la compañía esta medida está vigente desde el año 2019 y se desconoce hasta el momento si otras empresas o redes de transporte contemplan la misma restricción.

¿Qué significa “por medidas fitosanitarias”?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) define medida sanitaria o fitosanitaria como toda aquella medida aplicada:

a) para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio de un país, de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades;

b) para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio de un país de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o alimento para el ganado;

c) para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio de un país de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o propagación de plagas; o

d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio de un país resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas.

El uso que muchos viajeros han dado a la caja de huevos como equipaje es una práctica ampliamente difundida desde hace varias generaciones en México derivado quizás de su resistencia y capacidad. Hace algunos años incluso una de las mayores productoras de huevo a nivel nacional lanzó una campaña en la que invitaba a los viajeros a cambiar sus cajas de huevo por maletas rotuladas con su logotipo, aunque apelando más al aspecto emocional que a razones de sanidad.

JM