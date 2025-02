¿Por qué las personas son impuntuales? Esto dice la psicología

Seguramente, en alguna ocasión has llegado tarde a algún lugar. Esto puede ser normal dependiendo de factores que no están bajo nuestro control, como el tránsito, un accidente automovilístico, etc. Sin embargo, si esta acción se repite con frecuencia, podría estar relacionada con aspectos más complejos de la mente.

Los psicólogos han analizado el comportamiento humano en torno a la impuntualidad , y, de acuerdo con algunas investigaciones, este hábito puede tener su origen en ciertos rasgos de personalidad. Los comportamientos y formas de pensar de una persona pueden reflejarse en su tendencia a llegar tarde.

El problema de la impuntualidad es que puede llevar al autosabotaje, perjudicando a las personas en diversos aspectos de su vida : personal, social y profesional. Este último es especialmente relevante, ya que la puntualidad es clave para la estabilidad y el éxito en el ámbito laboral.

A continuación, compartimos la opinión de expertos sobre este tema y el significado psicológico detrás de la impuntualidad recurrente.

¿Qué dice la psicología sobre la impuntualidad?



De acuerdo con los expertos, las personas impuntuales suelen reflejar sus emociones, especialmente las reprimidas, a través de su comportamiento. El psiquiatra y filósofo de la Universidad de Oxford, Neel Burton, M.D., ha analizado este fenómeno y señala que la impuntualidad puede ser una forma de escape emocional.

Para algunas personas, llegar tarde es un comportamiento pasivo-agresivo derivado de la ira reprimida . Este tipo de agresión encubierta permite al individuo expresar su frustración sin enfrentar directamente las consecuencias emocionales y sociales de un conflicto.

Asimismo, Burton explica que quienes se sienten inferiores o poco importantes pueden utilizar la impuntualidad como una estrategia para llamar la atención y controlar su entorno. Hacer una "entrada tardía" puede convertirse en una manera de destacar y sentirse valorados.

Otro factor que puede influir en la impuntualidad es la falta de autoconocimiento, fuerza de voluntad o empatía.

"Puede ser que la persona que llega tarde se haya fijado objetivos poco realistas, haya programado demasiadas actividades en su día o haya subestimado el tiempo que le toma trasladarse de un lugar a otro", menciona Burton.

Además, la procrastinación también juega un papel importante. Se trata de un comportamiento en el que se postergan tareas prioritarias en favor de otras menos relevantes . Según el artículo "La Procrastinación: Una Exploración Teórica", publicado en la revista científica Ciencia Latina, esta actitud está relacionada con la falta de planificación y control del tiempo.





La impuntualidad es un comportamiento que puede tener múltiples significados psicológicos y no debe subestimarse. Aquellos que la practican de manera habitual pueden estar afectando no solo sus relaciones personales y profesionales, sino también su bienestar emocional.

