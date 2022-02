¡Pon en forma a tu mascota!

Así como nosotros nos preocupamos por tener una vida físicamente activa para mantenernos saludables, para nuestras mascotas también es importante, ya que el ejercicio no solo los mantiene sanos, sino que también los hace más felices. Tal y como sucede con nosotros, nuestros lomitos se benefician de hacer ejercicio con regularidad al liberar estrés y energía acumulada.

Aunque perros y gatos son juguetones por naturaleza, desde luego, existen factores que influyen al momento de realizar actividad física, entre ellos se encuentran la raza y la etapa de vida en la que se encuentran. Tomando en cuenta estos elementos, es el tipo de ejercicio recomendado que deben realizar.

Por ejemplo, para una mascota con pocos meses de vida, la actividad física deberá de estar enfocada en, principalmente, desarrollar sus músculos y ayudarle a fortalecer su sistema inmunológico, ya que esto los beneficiará para alcanzar la adultez con buena salud. Por su parte, para mascotas de edad muy avanzada, el ejercicio que se realice debe de estar centrado en compensar la pérdida de masa muscular y hacer frente a la reducción de su metabolismo.

Para los perros senior, también es de gran ayuda recibir masajes en sus patitas y lomito, así como ejercicios de estiramiento de las piernas, ya que esto les traerá beneficios en sus articulaciones. También es importante que consideremos que sus caminatas no sean muy largas o prolongadas o que las realicen de una forma rápida.

Lo cierto es que si nuestro mejor amigo, ya sea perro o gato tiene algunos kilos de más, esto requerirá de un mayor esfuerzo y disciplina, así como de nuestra constante ayuda para ponerlos en forma. Con lo anterior en mente, Full Trust, alimento premium con biotecnología aplicada en nutrición, nos comparte algunos consejos para ayudarte a cumplir esta meta.

Ojo, que antes de comenzar con cualquier rutina de ejercicio, es importante consultar con el médico veterinario para tener una valoración profesional.

Que no les gane la flojera. Debes encontrar la motivación para activar a tus mascotas. PIXABAY

¡Motivación!

Ambas especies suelen ser físicamente activas por naturaleza, pero, cuando no cuentan con el estímulo suficiente para hacerlo, puede resultar en falta de ejercicio lo que, a su vez, puede generar no solamente un posible aumento en su peso, sino también algunos problemas en su comportamiento. Es por ello que, gracias a la motivación que le brindemos, podrá hacer del ejercicio un hábito.

Mientras que para los perros es más fácil jugar con su dueño por ejemplo persiguiendo una pelota o un juguete o simplemente salir a caminar o trotar con él, con los gatos puede representar un mayor reto; sin embargo, algunas actividades que podrían motivarlo son aquellas que fomentan en él su instinto de cazador y, de esta forma, vayan de un lugar a otro.

Otra forma muy sencilla para lograr que nuestras mascotas se ejerciten, y sin casi notarlo, es colocar el alimento en un lugar -y su arenero en otro, en caso de los gatos- y sus juguetes en otro extremo de la casa. Si tu hogar cuenta con dos pisos, también puedes colocar algunos de los objetos que utilice más a menudo distribuidos en ambas plantas para que tenga que subir y bajar las escaleras con frecuencia.

Constancia

Tal como sucede con nosotros, los cambios y beneficios que ofrece el ejercicio rinden frutos con el tiempo; esto es muy similar con nuestros mejores amigos. No nos desanimemos ni perdamos la paciencia si a los primeros días no vemos los resultados que esperamos, pues esto es un proceso. La importancia de la constancia no solo trae beneficios físicos, sino que también les ayuda, a ambas especies, a desarrollar otras capacidades y habilidades como la coordinación.

Hacer que nuestras mascotas se ejerciten con frecuencia también les beneficia en sus procesos de socialización al evitar tensión, ya que de lo contrario los puede llevar a tener conductas agresivas, tanto con humanos como con otras mascotas. Lo ideal es fomentar la actividad física desde pequeños en perros y gatos por igual, desde luego, de forma paulatina y de acuerdo con su edad. En general, entre 20 y 40 minutos al día serán suficientes.

Cuida su alimentación

El sobrepeso -o en casos más severos como la obesidad- se debe, muchas veces, a que nuestras mascotas reciben muchas más calorías con respecto a aquellas que necesitan y/o consumen para llevar a cabo sus actividades diarias. Para un perro o un gato, un plato de comida constantemente lleno, así como alimentos ricos en azúcares y que no son aptos para ellos, son difíciles de rechazar. Ingerir de forma constante raciones de alimento mayores a las que debería, en conjunto con una vida sedentaria, puede ser una muy mala combinación para su salud.

Cada especie debe de recibir el alimento y ración adecuados para su edad, peso y necesidades específicas.

LO BÁSICO

No lo dejes pasar

Cuidar del peso de nuestras mascotas solo tendrá beneficios en su salud, sino que les permitirá tener una mejor calidad de vida e incluso, con nuestros cuidados y la supervisión del veterinario, puede ayudar a prolongar su vida algunos años. Por ello, el ejercicio y una buena alimentación deben ser parte de la vida diaria de nuestras mascotas.

¿Te gustó este contenido?