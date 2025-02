Para disfrutar la mañana

Al compás de una música de los ochenta y en una terraza muy agradable, quedé de verme con un par de amigos que nos decimos los tocayos, Baruqui y Solerssi, a desayunar y ponernos al día con la vida. No pudimos haber escogido un mejor lugar: el restaurante Roto.

Abierto en marzo del 2024, este gran lugar se ubica en la esquina de Av. La Paz y Miguel de Cervantes. Su terraza, a la sombra de grandes árboles, te invita a quedarte y disfrutar… Y es que, aunado a una selección de platillos, algunos con sello propio y otros tradicionales que prometen mucho, convergen las dos razones para que un restaurante tenga éxito: ganas de quedarte y un sabor que valga la pena.

Así pues, y con tres platillos al centro iniciamos nuestra mañana en Roto. Aquí te platico nuestra experiencia culinaria. Primeramente llegó el platillo más tradicional, casi el sueño del Desayuno Americano, el Grand Slam ($195) es el platón que tiene dos huevos estrellados que dejan a tu gusto, unas buenas tiras de tocino muy crujiente, una dorada pattie de hash brown y por separado dos Hot Cakes de tamaño mediano de masa madre. Muy atinadamente los panes los confeccionan con este tipo de masa, que es fermentada por al menos 16 horas y que hacen que la digestión sea más ligera, y es que con un desayuno de estos de campeones, es lo que se necesita. Todo en su punto y de muy buen sabor.

Seguimos muy contentos disfrutando nuestro café de especialidad y le pegamos al lonche de milanesa ($175) en donde casi al mismo tiempo todos lo señalamos a la hora de ponernos de acuerdo en qué pedir. Y es que se antoja desde que lo lees. La milanesa es de cerdo, muy bien empanada y frita hasta crujir, con dejos dorados en un pan suave, fleiman, con una buena base de frijoles negros refritos y unas buenas rebanadas de aguacate que amalgaman perfecto con la costra de queso en la tapa del lonche. Acompañan esta real monchosidad con papas fritas de bolsita. Un gran platillo que ninguno dejo nada para nadie.

Para finalizar con un toque dulce e irnos con una sonrisa, y es que lo dulce siempre alegra, le entramos como gordos en tobogán, al pan francés ($195), este platillo fue el favorito y eso que le entramos con ganas a los otros; una buena rebanada de pan brioche de más o menos una pulgada de espesor, muy bien empapada con sus líquidos (normalmente huevo leche y vainilla y canela) y muy bien sellado en sartén con mantequilla, coronado con una crema fraiche (digamos nata) espesa y de muy buena calidad que rompe lo empalagoso del platillo con su sabor suave, delicado y sedoso al paladar y que rematan con plátanos caramelizados que dan una redondez al platillo. Vaya, hasta las hojas de menta hicieron un buen match con todo. Gran platillo para compartir. Larga vida Roto.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Roto

Comida: 4.5

Lugar: 5

Servicio: 5

D: Av. de la Paz 2303, Col Americana, Lafayette, Guadalajara.

H: De jueves a sábado, de 9:00 am a 12:00 am; martes y miércoles, de 9:00 am a 10:00 pm.

T: 3313998811.

@roto.mx.

Sigue a Gastrónomo Callejero en WhastApp