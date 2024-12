Diciembre es uno de los meses más dulces del año, pues durante este periodo, debido a las fiestas navideñas, donde se suman posadas, la cena de Nochebuena y el Año Nuevo, las personas suelen consumir muchos platillos que, aunque deliciosos, suelen compartir una característica común: son altos en azúcar.

Por este motivo, cuidarse durante esta temporada implica un reto, especialmente para las personas diabéticas. La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el cuerpo es incapaz de regular toda la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el mundo hay 422 millones de personas que padecen diabetes, una cifra que supera por cuatro veces la suma obtenida hace 40 años.

Cuando una persona con esta enfermedad consume azúcar, los niveles de glucosa en la sangre se incrementan, lo que puede conducir a una hiperglucemia, misma que puede generar daño renal, neuropatía e infecciones, entre otros males.

¿Qué puede comer un diabético en Navidad?

Las festividades navideñas ponen tentaciones alimenticias a las que no siempre se debe acceder. Sin embargo, el cuidado personal no implica no disfrutar de las fiestas y comer rico.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) "no hay alimentos malos, sino malas prácticas, tanto en su preparación como en su consumo".

Así, la cartilla "Ricas recetas para personas con diabetes y sus familiares" elaborada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) apunta que las personas con diabetes pueden cuidarse aprendiendo sobre la alimentación saludable y las cantidades que deberían ingerir.

“Todos los tipos de alimentos, incluidos los frescos, enlatados, deshidratados y congelados, al igual que las golosinas, pueden formar parte de un plan de alimentación saludable. Ya sea que le hayan diagnosticado la diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional, entender cómo los alimentos y la nutrición afectan a su cuerpo y tomar medidas para mantenerse sano lo ayudarán a manejarla con éxito” , señala la publicación.

Así, el cuidado durante estas fechas para los diabéticos puede prevalecer al crear un esquema de alimentación saludable y cuidar las cantidades de consumo, teniendo en consideración que una persona con la enfermedad tendrá menos libertad de ingerir un alimento que una persona sin diabetes, por ejemplo, galletas o dulces.

De acuerdo con las recomendaciones de la cartilla, los pacientes diabéticos deben tener especial cuidado con la ingesta de carbohidratos ya que estos son los que más afectan los niveles de la sangre.

“Los carbohidratos se encuentran en muchos alimentos y bebidas, como panes, pastas, frutas, postres, productos lácteos, gaseosas, jugos y verduras con almidón (como papas y maíz). Los carbohidratos complejos, como los panes y pastas integrales, son más nutritivos que otros carbohidratos”.

¿Puedo comer postres en Navidad si tengo diabetes?

Los postres son platillos infaltables en las cenas navideñas y, aunque la recomendación no implica una prohibición de estos alimentos, sí se debe controlar su consumo, limitando las porciones y consultando a un experto en nutrición.

