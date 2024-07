Mr. Pampas Ensaladas & Cortes: ¡Aprovecha el Descuento Exclusivo de Círculo Informador!

Con una rica historia de más de 20 años, Mr. Pampas Ensaladas & Cortes se ha consolidado como una marca líder en la gastronomía brasileña. Este restaurante se distingue por ofrecer a sus clientes una experiencia única con los más finos cortes de carne al carbón, servidos al estilo de las tradicionales espadas brasileñas. Cada visita es una oportunidad para deleitarse con una amplia variedad de sabores que incluyen pollo, res, cordero, cerdo, pavo y camarones en diferentes preparaciones.

Además de su oferta de carnes, Mr. Pampas también ofrece una gran variedad de ensaladas frescas, sushi, guisados y sopas, asegurando que cada comensal encuentre algo que se adapte a su gusto. La calidad y la variedad son sellos distintivos de este restaurante, lo que lo convierte en un destino preferido para los amantes de la buena comida.

Para complementar la experiencia culinaria, Mr. Pampas cuenta con una barra de licores que ofrece una selección de bebidas nacionales e internacionales. Los comensales pueden disfrutar de cocteles clásicos y contemporáneos, así como de una selecta cava de vinos que acompaña perfectamente cualquier platillo.

Con más de 19 sucursales en diversas regiones de la república mexicana, incluyendo dos en Guadalajara, Mr. Pampas está siempre cerca para ofrecer su inigualable servicio y calidad. Además, los suscriptores de Círculo Informador pueden aprovechar un exclusivo descuento del 15% en su consumo, haciendo de cada visita una experiencia aún más gratificante.

Válido únicamente del rodizo de comida, no incluye bebidas, flameo y postres a la carta, válido de lunes a viernes de 12:00 a 18:30 hrs. No aplica en días festivos y mes de diciembre, no aplica con otras promociones.

