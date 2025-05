Si alguna vez has sentido que los mosquitos te eligen como su platillo favorito mientras que otras personas a tu alrededor permanecen sin una sola picadura, no estás solo. Muchas personas se hacen esta misma pregunta: ¿por qué a mí me pican más los mosquitos que a otros?

1.- Tu olor corporal

Los mosquitos tienen un sistema olfativo altamente desarrollado y pueden detectar olores corporales a varios metros de distancia. Cada persona emite una mezcla única de compuestos químicos a través del sudor y la piel, como el ácido láctico, el amoníaco y el dióxido de carbono (CO₂). Si tu cuerpo produce más de estos compuestos o tiene una mezcla que resulta especialmente atractiva para los mosquitos, es probable que seas un blanco frecuente.

2.- Grupo sanguíneo

Diversos estudios han demostrado que los mosquitos tienen preferencias por ciertos tipos de sangre. Por ejemplo, las personas con grupo sanguíneo O parecen ser picadas con mayor frecuencia que las del grupo A o B. Esto podría deberse a que ciertos marcadores químicos en la piel están relacionados con el tipo de sangre y son detectables por los mosquitos.

CANVA

3.- Cantidad de dióxido de carbono que exhalas

Los mosquitos pueden detectar el CO₂ que exhalamos hasta a 50 metros de distancia. Las personas que exhalan más dióxido de carbono (como los adultos, las personas con sobrepeso o quienes hacen ejercicio) tienden a atraer más a estos insectos. Por eso, en una reunión al aire libre, los mosquitos podrían preferirte si simplemente estás respirando más intensamente.

4.- Temperatura corporal y sudor

Los mosquitos se sienten atraídos por el calor y el sudor. Si tiendes a tener una temperatura corporal más alta o estás más activo físicamente, puedes volverte más visible para ellos. El sudor, además de contener compuestos químicos que los atraen, les indica que tu piel es un buen lugar para alimentarse.

CANVA

5.- Microbioma de la piel

Nuestra piel está cubierta de bacterias que forman parte del microbioma natural. El tipo y la cantidad de bacterias que tenemos influyen en el olor corporal. Algunas combinaciones microbianas resultan particularmente atractivas para los mosquitos. Este factor puede variar incluso entre personas que viven en la misma casa o familia.

6.- Ropa oscura

Aunque parezca increíble, el color de la ropa que usas también importa. Los mosquitos se orientan visualmente y prefieren los colores oscuros como el negro, el azul marino o el rojo. Usar ropa clara puede ayudarte a evitar atraerlos tanto.

7.- Factores genéticos

Se estima que hasta el 85% de la variabilidad en la atracción hacia los mosquitos es genética. Esto significa que puedes estar "programado" desde tu ADN para ser más apetecible para ellos. Esto incluye tu tipo de sangre, el olor corporal y otros factores que no puedes cambiar.

Si los mosquitos te pican más que a otros, no es tu imaginación: probablemente seas más atractivo para ellos por tu olor, tu tipo de sangre, la cantidad de CO₂ que exhalas, o incluso por tu genética. Aunque no puedes cambiar muchos de estos factores, sí puedes tomar medidas para protegerte: usa repelentes, viste ropa clara, evita estar al aire libre al anochecer y mantén tu entorno libre de agua estancada.

BB