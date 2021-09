Como todo vuelve, este es el momento en el que regreso esta gran tendencia de los 90s que nos transporta de nuevo a nuestra infancia. Hoy se nos presenta de mas formas como de straps para celular, straps para cubrebocas/lentes y straps para tenis.

Estos straps aparte de verse super cute y estar en tendencia, son perfectos e ideales para colgar todas nuestras cosas! Empezando por el strap para cubrebocas, que mas conveniente que traerlo colgado? No se a ustedes pero a mi siempre se me olvida! Con el strap, siempre lo traeras listo alrededor de tu cuello para que salgas y te sigas cuidando. Este strap tambien sirve para colgar tus lentes, que tambien es perfecto por que no tienes que buscar por toda tu bolsa para sacar la funda y luego meterlos y volver a acomodar todo. Solo tienes que quitartelos y quedan ahí listos para cuando salgas de nuevo al sol!

El favorito y mas trendy de estos meses es el strap para el celular. Es el accesorio perfecto para decorar tu telefono y a la vez tener facilidad de sacarlo de tu bolsa cuando quieras. Los puedes personalizar con tu nombre o alguna inicial o figura que se me hace super bonito, asi llevas tu identidad en las cosas que traigas. Para tus tenis tambien hay un strap! Esto te ayudara a lucir tu estilo unico y resaltar ante los demas. Tienes unos tenis aburridos blancos? Agregales este accesorio y veras como le dara un gran plus. Esta tendencia vino a quedarse y estara para largo. Aprovecha para comprar ya tus straps y usarlos de la manera que mas te guste.

CP