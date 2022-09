Miradas dramáticas: Delinea tus ojos esta temporada

Se acercan las fiestas imparables. Durante otoño e invierno tenemos agenda llena en cuanto a celebraciones, desde las fiestas patrias hasta el Año Nuevo, y debemos prepararnos con looks impactantes que nos hagan resaltar. Es el momento para lo dramático, lo teatral, y para perderle el miedo a empujar un poco los límites en nuestro delineado.

Foto: Cortesía Mary Kay

Los colores metálicos están en tendencia, ya que representan vanguardismo, entran en esta época en donde los días son más fríos y nublados para darle un toque de vida a nuestros días; la línea de Mary Kay At Play cuenta con tonalidades metálicas para los looks más osados. Pero si lo que quieres es una apariencia igual de audaz pero un poco menos brillante, Mary Kay At Play también tiene delineadores mate, ideales para ir a trabajar sin perder el estilo.

Foto: Cortesía Mary Kay

El delineado maxi es uno de los más populares y nos acompañará esta temporada; puedes lograrlo creando una doble capa fina o gruesa en la parte externa de tu ojo, después marca una línea hacia afuera y rellénala. Puedes agregar un delineado en la parte inferior del ojo también. Este estilo define la mirada aún más, ya que se enfoca en remarcar los ojos de una manera extrema.



¡Atrévete a probarlos y aduéñate por completo de la temporada!

Con información de Mary Katy

AA