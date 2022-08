En los libros recomendados ahora se encuentra el texto Querido corazón roto de editorial Destino de grupo Planeta, escrito por Heather Demetrios.

Si bien es difícil explicar de qué se trata el amor, todos saben cómo se siente un corazón roto y los lugares exactos donde duele; por ello, la mayoría se consideran expertos consejeros para sobrevivir al mal de amores. Así que hay buenas noticias: Si tienes un corazón roto ¡lo superarás!

Querido corazón roto de Heather Demtrios. ESPECIAL/EDITORIAL DESTINO.

Heather Demetrios se dio a la tarea de recopilar las cartas de distintos corazones que se han atrevido a dar el salto al vacío y han amado sin miedo, aunque por ahora se encuentran rotos. Para ayudarlos a sanar, pidió a más de 20 jóvenes autores que den respuesta a sus misivas con consejos, pero sobre todo con empatía y palabras que los inspiren a recuperar su amor propio.

De esta manera, "Querido corazón roto" es una colección epistolar realizada por escritores juveniles provenientes de Europa, Estados Unidos y México, entre ellos Claudia Ramírez Lomelí, Alberto Villarreal, Pamela Stupia y Andrea Izquierdo que, a través de sus experiencias amorosas, ofrecen a los remitentes y a los lectores un remanso para recuperar pedacito a pedacito la totalidad de lo que por dentro se ha quebrado.

Con ilustraciones de Mónica H. Quant y frases inspiradoras, esta obra de textos francos, vulnerables, llenos de humor inesperado y de conmovedora narrativa muestran a los lectores que el amor sí, es doloroso, pero va a pasar y puede convertir a las personas en una mejor versión de sí mismas.

“Oscar Wilde dijo que “el corazón se hizo para romperse”. No sé si eso es verdad, pero sé que cuando un corazón se rompe, sus piezas pueden volver a acomodarse de formas nuevas y sorprendentes, y gracias a eso serás distinto para siempre. Nuestros corazones son muy resistentes, pueden soportar cien rounds en el ring, quedar noqueados y, al día siguiente, ahí están de nuevo con los puños listos”, menciona Heather Demetrios.

Sobre la autora

Heather Demetrios es originaria de Los Ángeles, aunque ya siente que su hogar es la Costa Este estadounidense. Es autora de Amo Odiarte (Planeta, 2018), de Something Real y de I’ll Meet You There. Recibió el Premio PEN New England Susan P. Bloom Discovery y tiene un Máster en Bellas Artes en Escritura Juvenil e Infantil, por la Universidad de Artes de Vermont. Cuando no viaja alrededor del mundo pasa el rato en lugares imaginarios.

Con información de Grupo Planeta.

XM