Hoy en los libros recomendados está un texto que pretende ayudar a las mamás de hoy, sobre todo aquellas mamás primerizas, se trata de Mamá sin letras chiquitas de Editorial Diana, de la escritora Mel de Haene.

Todo en la vida tiene letras chiquitas: El matrimonio, el embarazo y la vida de mamá; siempre hay algo que no se dice. Y aunque no existe un manual y nadie te habla de lo que cambia, de lo que viene y de la enorme responsabilidad que conlleva la crianza, en este libro, Mel de Haene explica todo eso que intriga y no se sabe a quién preguntar.

"Mamá sin letras chiquitas" es un recorrido desde la prueba positiva, la emoción de formar una familia, las pataditas en la panza, hasta los primeros años con tu bebé, incluyendo los berrinches en los terribles dos y las ganas tremendas —a veces— de salir corriendo y desaparecer.

La autora logra contar, desde la complicidad, lo que nadie dice sobre ser mamá, sin querer quedar bien, sin guardarse temas y, sobre todo, explicando todo eso que te intriga y no sabes a quién preguntar.

¿Puedo ser mamá sin dejar de ser yo? ¿Cómo establezco límites con mi suegra? ¿Cómo educo a mi hijo/hija sin gritos?

De Haene comparte sus vivencias en cada una de las páginas de esta guía, para invitar a las lectoras a disfrutar de la experiencia de convertirse en madres y hacer crecer su familia.

Sobre la autora

Mel de Haene es psicóloga, empresaria, creadora de contenido, escritora y mamá. Como autora ha colaborado en el libro de ensayos Cosas que nunca hablé con mi madre (Diana, 2021). Además, es cofundadora de Blooms and Blends for Babies, productos naturales para el cuidado de bebés, niños y adultos. Es creadora del blog Mamá sin letras chiquitas, donde comparte nuevas maneras de experimentar la maternidad con madres primerizas y con aquellas que tienen años de experiencia. Y la puedes seguir en las redes sociales como @mamasinletraschiquitas o en la página web www.mamasinletraschiquitas.com.

