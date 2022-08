En los libros recomendados de hoy la sugerencia es Las horas de terciopelo, un retrato parisino de amor y desamor, que mezcla de realidad y ficción.

Las horas de terciopelo es un libro de Editorial Planeta, escrito por Alyson Richman, que narra la conmovedora e inolvidable historia de Marthe de Florian y el departamento parisino que habitó.

Las horas de terciopelo de Alyson Richman. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Con una prosa que evoca ingeniosamente una era de alta cultura, arte, literatura y modas extravagantes, Richman retrata en las páginas de este libro la vida de Marthe De Florian, quien en su juventud fue una famosa cortesana que buscó llenar su existencia rodeada de lujos y arte, para evadir los recuerdos de una precaria infancia en los callejones de Montmartre.

Mientras la guerra está a punto de desatarse en Europa, Marthe utiliza sus preciadas posesiones para compartirle a su nieta Solange la historia y secretos más íntimos de su vida. Solange a través de estas revelaciones espera encontrar un camino personal para enfrentar los secretos de su familia.

Tragedia, esperanza, amor, desamor y romance, desfilan por estas páginas.

Recuerdos desgarradores y conmovedoras añoranzas transportarán al lector al París del siglo XIX en esta carta de amor a las historias que se cuentan y las historias que se guardan.

Sobre la autora

Alyson Richman (Estados Unidos, 1972) es una exitosa autora de best-sellers, entre los que destacan Los amantes de Praga (Planeta, 2017), The Garden of Letters (2014), y The Last Van Gogh (2006); además de ser una talentosa pintora. Se graduó de Wellesley College en Historia del Arte y Cultura Japonesa. Sus novelas, que han sido traducidas a más de dieciocho idiomas, combinan su profundo amor por el arte, la historia y los viajes.

Con información de Grupo Planeta.

