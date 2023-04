Hoy en los libros recomendados se sugiere la lectura de la primera novela juvenil de Liliana Blum, quien sin abandonar el estilo que la distingue, en la que aborda cuestiones sociales y psicológicas, y expone los padecimientos de quienes resultan “diferentes” para algunos ojos. En El extraño caso de Lenny Goleman de Editorial Planeta, la autora se ocupa del bullying, los enfrentamientos durante la adolescencia, la amistad y lo preciado que es el amor de una abuela.

El extraño caso de Lenny Goleman. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Cuántas ganas dan de darle su merecido a quien abusa, sobaja o se excede con otra persona, sobre todo cuando la víctima es un familiar o amigo. Eso le pasó a Alina, bueno, eso y muchas cosas más… tuvo tantas ganas de vengarse que lo logró de la forma más inimaginable.

Alina es una adolescente que cursa el tercer grado de secundaria. No es muy sociable, pero tiene verdaderos amigos que le ayudan a sobrellevar lo terrible que puede ser convivir con los bullies. Todo cambia un lunes cuando Daniel, su mejor amigo, no va a la escuela: No soportó más el hostigamiento del que era víctima. Para Alina, el proceso de asimilar la pérdida es un gran desafío, y es aún más difícil porque sus papás casi no se enteran de lo que tiene que atravesar. Menos mal que sus amigas Coni y Pandora todavía la acompañan y hacen más llevadero su curso, pero nadie tan importante como Emma Zunz, su abuela.

La anciana Bube es la mejor compañía de la joven y también la más sonsacadora. Es ella quien le habla de una criatura mística propia del judaísmo, la cual actúa como una especie de vengador ancestral. Con toda su historia y sabiduría, encamina a la pequeña junto con Lenny, su golem, para lograr su cometido, no sin antes darle unas buenas lecciones, pues la justicia no es un concepto en blanco o negro que se puede aplicar sin consecuencias.

El extraño caso de Lenny Goleman está disponible en formato físico, eBook y audiolibro.

Sobre la autora

Originaria de Durango, México, es una prolífica autora con una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. Ha escrito libros de cuentos. Ha participado en diversas antologías y sus novelas han estremecido a sus lectores. El extraño caso de Lenny Goleman es su primera novela juvenil.

