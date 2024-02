En los libros recomendados de hoy se encuentran una serie de títulos para todo gusto, por lo que en este Día de San Valentín los asiduos a la lectura o quienes son apasionados de las historias de amor, el desamor, el amor propio y más, tienen aquí la sugerencia de más de una decena de libros de Grupo Planeta.

Los que amaras leer

Imagina que entras a una biblioteca y llega a tus manos un libro en el que descubres lo que andabas buscando o pensando. Las historias que cuentan sus páginas amplian la perspectiva, animan a tomar nuevos riesgos y enseñan que la vida también puede ser una novela inolvidable.

La biblioteca de los nuevos comienzos. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

La biblioteca de los nuevos comienzos

De Michiko Aoyama

Editorial Planeta

En el corazón de Tokio hay una pequeña biblioteca donde trabaja la señora Komachi. Teclea en su computadora como un rayo y en sus momentos de ocio crea pequeñas figuras de fieltro que luego regala a los visitantes más especiales, a los que les pregunta: “¿Qué buscas?”. La respuesta parece sencilla, pero la señora Komachi no es como otros bibliotecarios. Ella puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos y los pesares de la persona a la que escucha. La biblioteca de los nuevos comienzos es una oda al poder de los libros que enseña que, si se escucha con el corazón y se tiende una mano amiga, todos pueden alcanzar sus sueños.

Cuatro Veranos

De Benito Taibo

Editorial Planeta

Conocer el mar, hacer amigos, enamorarse del amor, de la poesía, del cine y de la comida, seguir creciendo y descubrir el dolor, el deseo de venganza, pero también el miedo de ver cómo todo puede acabar en un instante; aprender a encontrar la belleza en los objetos más cotidianos o a experimentar las aventuras más extraordinarias; todo eso y más, durante el verano. Esta novela es un maravilloso tapiz donde las experiencias y el autodescubrimiento revelan que la existencia siempre está llena de momentos y lecciones que marcarán la vida; y que las cosas rara vez salen como se planean y gracias a ello la propia vida puede ser la novela más inolvidable.

No te veré morir

De Antonio Muñoz Molina

Editorial Six Barral

Durante su juventud, Gabriel Aristu y Adriana Zuber protagonizaron una apasionada historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. El futuro, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Separados durante 50 años por un océano de incomunicación, ella atrapada en la España de la dictadura, él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos, vuelven a encontrarse en el ocaso de sus días. Miradas, caricias, deseos acallados y viejos reproches dejarán paso entonces a la constatación de que la nostalgia de aquel primer amor lo es también de la persona que una vez fuimos. Una novela de ficción sobre el poder de la memoria y del olvido, la lealtad y la traición, los estragos del tiempo y la obstinación del amor y sus espejismos. La conmovedora historia de una pasión frustrada por la vida y un hermoso retrato de la vejez escritos con una delicadeza extrema.

Los Apasionados

Los libros también tienen la capacidad de provocar con sus historias. Hablan sobre la pasión y sus límites, siempre animando a descubrir lo valioso de los sentimientos y de lo intangible.

Recetas cubanas para sanar un corazón roto. EDITORIAL CROSSBOOKS.

Ugly Love

De Colleen Hoover

Editorial Planeta

Cuando Tate Collins conoce al piloto Miles Archer, no cree que sea amor a primera vista. Ni siquiera irían tan lejos como para considerarse amigos. Lo único que Tate y Miles tienen en común es una innegable atracción mutua. Una vez que sus deseos salen a la luz, se dan cuenta de que tienen el acuerdo perfecto. Él no quiere amor, ella no tiene tiempo para el amor, así que solo queda el sexo. Su arreglo podría ser sorprendentemente perfecto, siempre que Tate pueda cumplir con las únicas dos reglas que Miles tiene para ella: Nunca preguntes sobre el pasado. No esperes un futuro. Creen que pueden manejarlo, pero se dan cuenta casi de inmediato de que no pueden en absoluto.

Donde todo brilla

Alice Keller

Editorial Planeta

Nicki Aldrich y River Jackson han sido inseparables desde que llegaron al mundo con 47 minutos de diferencia. Ella lo hizo envuelta en polvo de hadas. Él como si fuese un meteoro en llamas. El pequeño pueblo costero donde crecieron se convirtió en el escenario de sus paseos en bicicleta, las tardes en la casa del árbol y los primeros amores, secretos y dudas.

Sin embargo, con el paso de los años, River sueña con escapar de aquel rincón perdido donde todo gira alrededor de la tradicional pesca de la langosta y Nicki anhela encontrar su lugar en el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando nada sale como lo habían planeado?

Recetas cubanas para sanar un corazón roto

De Laura Namey

Editorial Crossbooks

Una historia encantadora en la que una chica de Miami encuentra el amor, y a sí misma, en un pequeño pueblo inglés. Lila Reyes tenía toda su vida planeada: Heredaría el puesto de su abuela en su panadería de Miami; se mudaría con su mejor amiga y sería feliz para siempre con su novio. Pero un acontecimiento inesperado derrumbó todo a su paso, incluso a ella misma. Sus padres, preocupados por su salud mental, trazan un nuevo proyecto para ella: Pasar tres meses con amigos de la familia en Winchester, Inglaterra, para relajarse y empezar de nuevo. Pero con la falta de sol de una pequeña ciudad que carece del sabor de Florida, lo que para muchos sería un viaje de ensueño se transformará en una pesadilla para Lila… hasta que conoce a Orion Maxwell.

La novela del verano

De Emily Henry

Editorial Planeta

January Andrews es escritora de novelas románticas y una soñadora empedernida. Augustus Everett escribe novelas serias y cree que el amor verdadero es solo un cuento chino. Pero January y Gus tienen mucho más en común de lo que creen: Los dos están arruinados; los dos están bloqueados, y los dos necesitan escribir un best-seller antes de que termine el verano.

Los Nobel

La literatura concede un aporte preciado al lector y lo escrito por los galardonados con el Premio Nobel son muestra de ello.

El amor en tiempos del cólera. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

Pura Pasión

De Annie Ernaux

Editorial Tusquets

“Desde el mes de septiembre del año pasado no he hecho más que esperar a un hombre: he estado esperando que me llamara y que viniera a verme”, así arranca la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este que siente debilidad por la buena ropa y los coches aparatosos. Muy pocas veces antes se había hablado con tan descarnado descaro de cómo el deseo puede trastocar a las personas.

El amor en tiempos del cólera

De Gabriel García Márquez

Editorial Diana

Ésta es una de las historias de amor más maravillosas de la literatura universal. Un amor no correspondido durante medio siglo con un pueblecito portuario del Caribe como escenario. El Nobel de Literatura presenta la mágica relación entre Fermina Daza y Florentino Ariza como una mezcla tropical de plantas y arcilla, que el maestro moldea y con las que fantasea a su placer entre los territorios del mito y la leyenda. Los jugos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria que se ha ganado el favor de miles de lectores en todo el mundo.

Trilogía

De Jon Fosse

Editorial Seix Barral

Un libro hipnótico de Jon Fosse. Con un narrador único, se cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil. Con esta historia se entiende qué significa la indefensión y hay conscientcia de la mirada despiadada de la sociedad, pero también se revive de forma exquisita el primer amor, la experiencia de empezar la vida. Es una obra emocional que, desde la oscuridad de una situación extrema, ilumina.

Los que te enseñan a amar

Y lo mejor de todo es que hay libros para todos gustos desde los de desamor, los ilustrados, los que te orientan en tus relaciones, para los primerizos en el amor y más: Esos que te enseñan a comprender y sobrellevar.

Contigo. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

Contigo

De Mamen Jiménez

Editorial Diana

Cuando se enamoraron había fuegos artificiales y la Filarmónica de Berlín sonaba de fondo cada vez que se veían, pero con el tiempo cada vez hubo menos sonrisas por las mañanas y más. La magia del principio dura muy poco, ¿no? ¿O será que ya no se quieren tanto y que lo suyo se va al carajo? Quererse es la gloria, pero no basta: Para que una relación funcione se necesita trabajar en ella, cultivarla y desmontar los mitos sobre el amor romántico en el que se cree gracias a los cuentos de hadas. En Contigo, la psicóloga y experta en terapia de pareja Mamen Jiménez contesta a estas y otras preguntas, además de ofrecer múltiples herramientas y estrategias para que tu cutis brille de amor. Porque tener una relación sana (sin mitos y con muchos cariñitos) sí es posible, y este libro te lo demostrará.

How to Love

De Alex Norris

Editorial Planeta Comic

¿Qué haces cuando el enamoramiento se desvanece, las mariposas que revoloteaban desaparecen o tú y tu otra mitad ya no son compatibles? Se necesita una guía llena de humor y sabiduría sobre cómo entablar una relación contigo mismo y los demás.

De tanto amarte, me olvidé de mí

De Walter Riso

Editorial Planeta

¿Te ha pasado que de tanto amar te olvidas de tus sueños, tu proyecto de vida, tus valores y tus sentimientos más profundos? Estamos acostumbrados a dar en exceso y recibir muy poco o nada en las relaciones de pareja, y lo peor de todo es que se normaliza. Se resigna a una relación desequilibrada por la creencia de que el verdadero amor no espera nada a cambio, como si la ecuación amorosa solo tuviera un integrante. Para Walter Riso, esto no debe ser así. Un amor saludable fluye, va y viene, uno siente y ve el efecto del otro, y viceversa. Quizá luego de leer este libro, tu visión del amor se vea cuestionada y jamás vuelva a ser la misma; sin embargo, habrás aprendido que el amor saludable y funcional requiere de un principio imprescindible: Necesito quererme para quererte.

La muerte del amor

De Gaby Pérez Islas

Editorial Diana

¿Cómo saber si una relación está agonizando o puede ser salvada? ¿Por qué motivos fallece? ¿Qué acaba con la pasión? ¿Sabrías tomar el mejor camino para afrontar una ruptura? Quizá no sepas cuál será el destino, pero lo cierto es que su final no es tu propio fin. Gaby Pérez Islas, la tanatóloga más reconocida de México, aborda en este, su séptimo libro, el duelo de la muerte del amor. Con su particular calidez y su experiencia terapéutica, a través de ejercicios y testimonios, ayuda a reconocer los indicios del desamor, a revertirlos y a darle un giro a la relación. Y si realmente fuera el momento del adiós, Gaby te toma de la mano para mostrarte cuáles son las herramientas emocionales que te permitirán elaborar bien tu duelo y diseñar un nuevo proyecto de vida.

Con información de Grupo Planeta.

XM